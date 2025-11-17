Star Wars Hayranlarının Ağzının Suyunu Akıtacak OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition Tanıtıldı!

OPPO, ülkemizde de satılan Reno 14F'in yeni bir versiyonunu tanıttı. Dark Side Limited Edition ismini alan cihaz, Star Wars'tan esinlenen detaylarla geliyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çin merkezli teknoloji devi OPPO, son yıllarda sunduğu cihazlar ile akıllı telefon arenasında en öne çıkan markalardan biri olmayı başarmıştı. Yaz aylarında tanıtılan ve Türkiye’de de satışa sunulan Reno 14F modeli de şirketin dikkat çeken modelleri arasındaydı.

Şimdi ise OPPO’dan Reno 14F ile ilgili yepyeni bir duyuru geldi. Teknoloji devi, ikonik seri Star Wars’tan ilham alan yeni Reno 14F versiyonunu resmen duyurdu. Cihaz, serinin hayranlarının ağzının suyunu akıtacak bir tasarımla geliyor.

Karşınızda arkasında Darth Vader ile gelen OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition

Yeni versiyon, OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition ismini alıyor ve Star Wars’un karanlık tarafını temel alan bir tasarımla geliyor. Cihazın arkasında tarihin en ikonik karakterlerinden biri olan Darth Vader’ın kaskının yer aldığını görüyoruz. Buna ek olarak serideki devasa “Ölüm Yıldızı” silahından da esintiler görüyoruz. Vader temalı şarj aleti, Ölüm Yıldızı temalı stand gibi aksesuarlara ek olarak seriden esinlene duvar kâğıtları ve animasyonlar da cihazla birlikte geliyor.

Telefonun özellikler bakımından normal Reno 14F’ten bir farkı olmayacak. 6,57 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip, 1400 nit parlaklık sunan AMOLED ekran görüyoruz. Snapdragon 6 Gen 1’den güç alan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor.

Arkada 50 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş lens, 2 MP’lik makro kamera bulunurken önde 32 MP’lik selfie kamerası var. 6000 mAh’lik 45W destekli bataryaya sahip cihaz, IP68/69 dayanıklılıkla geliyor. Cihazın tanıtımı gerçekleştirilse de fiyatıyla ilgili şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition teknik özellikleri