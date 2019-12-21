Oppo Reno 3 Pro 5G İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Oppo, önümüzdeki günlerde 5G desteki yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirketin 26 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürmesi beklenen Oppo Reno 3 Pro 5G ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni 5G destekli akıllı telefon modeli olan Oppo Reno 3 Pro 5G’yi önümüzdeki günlerde tanıtmayı planlıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Brian Shen, geçtiğimiz ay Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşım ile telefonun tasarımına dair küçük bir fotoğraf ve ufak tefek detaylar paylaşarak hayranlarını bilgilendirmişti. Daha sonrasında ise Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da cihazın birçok teknik özelliği ortaya çıkmıştı.

Oppo’nun hakkında pek fazla detay paylaşmadığı yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G’nin kanlı canlı fotoğrafları ilk kez yayınlandı ve akıllı telefonun tasarımı daha da detaylı olarak gün yüzüne çıktı. Ekranının her iki tarafında da kavisli kenarları bulunan Oppo Reno 3 Pro’nun ekranında bir adet de kamera deliği bulunuyor. Telefonun arkasında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Parmak izi tarayıcı ise cihazın arkasına değil, ekranın içerisine yerleştirilmiş.

Oppo Reno 3 Pro 5G teknik özellikleri

Oppo’nun önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı Reno 3 Pro 5G’nin teknik özelliklerinin bir kısmı paylaşılmıştı. Bu bilgilere göre cihaz, 6,5 inçlik FHD+ OLED ekrana sahip olacak ve bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Ekranının yanı sıra akıllı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alacak ve 5G desteğine sahip olacak. Bu yonga setinin yanında 12 GB’lık bir RAM bulunan cihazın 256 GB depolama alanı olduğu belirtiliyor.

Oppo Reno 3 Pro 5G’nin arka tarafında 48 megapiksellik bir ana sensör bulunacak. Bunun yanında 8 MP telefoto lens, 13 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik algılayıcı veya makro lens olduğu belirtiliyor. Cihazın ekranında bulunan kamera deliği ise 32 megapiksellik bir kameraya ev sahipliği yapıyor. OPPO Reno 3 Pro 5G, 4.025 mAh bataryaya sahip olacak ve bu batarya 30 W hızlı şarj özelliğini destekleyecek. Mavi, beyaz, kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan akıllı telefon, 26 Aralık 2019 tarihinde piyasaya sürülecek.