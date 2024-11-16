OPPO Reno13 ve Reno13 Pro'nun görüntüleri sızdırıldı. iPhone benzerliği ile dikkat çekiyor.

OPPO, Reno13 ve Reno13 Pro'yu çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Orta segment akıllı telefonlar, daha önceki sızıntılarda benzer bir tasarıma sahip oldukları için dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise bu telefonların elden çekilmiş yeni görüntüleri sızdı ve tasarımlarındaki iPhone benzerliği dikkat çekiyor.

OPPO'nun yeni telefonları, özellikle köşe eğimleri ve kamera halkaları ile iPhone'a benzer bir tasarım diline sahip. Bu tasarım, önceki sızıntılarda da vurgulanan iPhone etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Reno13 ve Reno13 Pro'nun, 25 Kasım'da resmen duyurulması bekleniyor.

Dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı

Pro modelinin, 6.78 inç büyüklüğünde 1264x2780 çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranı, arka tarafta 50 MP çözünürlüklü periskop telefoto kamera ve 5.900 mAh batarya ile 80W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Ayrıca, 50W kablosuz şarj desteği de telefonda yer alacak. İçerik ve özellikleriyle dikkat çeken Reno13 serisinin, MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Telefonların tasarımındaki köşe eğimlerinin ve kamera halkalarının iPhone'dan ilham alınarak tasarlandığına dair sızıntılar, cihazın pazarda nasıl bir etki yaratacağı konusunda merak uyandırıyor.