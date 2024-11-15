OPPO, 25 Kasım'da lansman yapacak Pad 3 isimli tabletinin bazı özelliklerini açıkladı. OPPO Pad 3, dikkat çekici özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi OPPO, 25 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağı yeni tablet modeli Pad 3'ü duyurdu. Yaklaşmakta olan cihazın pek çok özelliği, resmî olarak gün yüzüne çıkmış oldu.

OPPO'nun paylaştığı bir görsel, tabletin oldukça modern bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca kullanıcılar, OPPO Pad 3'ün kalem desteğinden de faydalanabilecekler. Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak tablet, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek.

Karşınızda OPPO Pad 3

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu tablette 2.8K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 11.6 inç boyutlu bir ekran bulunacağını gözler önüne serdi. MediaTek Dimensity 8350 işlemciden güç alması beklenen tablet, 67W hızlı şarj desteği sunacak 9.510 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak.

OPPO Pad 3'ün fiyatına ilişkin paylaşılmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna ek olarak tabletin diğer teknik özellikleri de şimdilik belirsiz. Neyse ki 25 Kasım'a çok bir şey kalmadı. OPPO, gerçekleştireceği lansmanda Pad 3'ün tüm detaylarını açıklayacaktır.