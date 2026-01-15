OPPO Reno15 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları!

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi OPPO, Türkiye'de bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansman, şirketin son haftalarda duyurduğu Reno15 serisi ile ilgiliydi. OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre Reno15 serisinin 3 modeli, çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak.
Peki OPPO Reno15 serisinin Türkiye fiyatları nasıl olacak? Hangi modeller Türkiye'ye gelecek ve bu telefonlar neler sunacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
İşte Türkiye'ye gelecek OPPO Reno15 modelleri ve fiyatları:
OPPO Reno15 5G:
|Özellik
|
|Ekran
|6.59 inç, FHD+ (2760 x 1256 piksel), 120 Hz, 1.200 nit, AMOLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.8) + 8 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|50 MP (f/2.0)
|Batarya
|6.500 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
OPPO Reno15 5G Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|46.999 TL
OPPO Reno15 Pro 5G:
|Özellik
|
|Ekran
|6.32 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8450
|RAM
|12 GB (LPDDR5x)
|Depolama
|512 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 50 MP + 50 MP
|İşletim Sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
|Batarya
|6.200mAh (80W kablolu)
OPPO Reno15 Pro 5G Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 512 GB
|56.999 TL
OPPO Reno15 F 5G:
|Özellik
|
|Ekran
|6.57 inç, FHD+ (1080 x 2372 piksel), 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP + 2 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|7.000 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
OPPO Reno15 F 5G Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 512 GB
|33.999 TL