OPPO Reno15 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları!

OPPO, birkaç aydır duyurularını gerçekleştirdiği Reno15 serisi telefonlarını Türkiye pazarına getirdi. 3 model ile karşımıza çıkan şirket, üst düzey özelliklerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte Türkiye'ye gelen OPPO Reno15 modellerinin Türkiye fiyatları...

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi OPPO, Türkiye'de bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansman, şirketin son haftalarda duyurduğu Reno15 serisi ile ilgiliydi. OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre Reno15 serisinin 3 modeli, çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

Peki OPPO Reno15 serisinin Türkiye fiyatları nasıl olacak? Hangi modeller Türkiye'ye gelecek ve bu telefonlar neler sunacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte Türkiye'ye gelecek OPPO Reno15 modelleri ve fiyatları:

OPPO Reno15 5G:

Özellik Ekran 6.59 inç, FHD+ (2760 x 1256 piksel), 120 Hz, 1.200 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.8) + 8 MP (f/2.2) Ön kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 6.500 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OPPO Reno15 5G Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 46.999 TL

OPPO Reno15 Pro 5G:

Özellik Ekran 6.32 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8450 RAM 12 GB (LPDDR5x) Depolama 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16) Batarya 6.200mAh (80W kablolu)

OPPO Reno15 Pro 5G Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 56.999 TL

OPPO Reno15 F 5G:

Özellik Ekran 6.57 inç, FHD+ (1080 x 2372 piksel), 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7.000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OPPO Reno15 F 5G Türkiye fiyatı: