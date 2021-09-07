OPPO, ColorOS 12'nin Duvar Kağıtlarını Yayınladı

OPPO, eylül ayının ikinci yarısında piyasaya süreceğini söylediği Android 12 tabanlı arayüzü ColorOS 12'nin duvar kağıtlarını yayınladı. Yüksek çözünürlükte paylaşılan duvar kağıtları, yenilik arayışında olan kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü modellerle akıllı telefon sektöründeki yerini güçlendiren OPPO, bir süredir Android 12 tabanlı ColorOS 12 isimli arayüz üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni arayüzüyle ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsa da ortaya atılan iddialar, bu arayüzün 13 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını ve bu tanıtımın ardından da bazı modellere sunulacağını ortaya koyuyor.

ColorOS 12 ile ilgili iddiaların gerçek olup olmayacağı bilinmiyor olsa da şirket, bu arayüz ile ilgili önemli bir adım attı. Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden bir paylaşım yapan şirket, bu paylaşımında ColorOS 12 ile kullanıma sunulacak yepyeni duvar kağıtlarını paylaştı. Şu an için 9 duvar kağıdı servis eden OPPO, pek çok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor.

OPPO'nun paylaştığı bazı duvar kağıtları

OPPO'nun, Android 12 tabanlı ColorOS 12 ile kullanıma sunulacak duvar kağıtlarını yüksek çözünürlüklü bir şekilde yayınlaması, aynı duvar kağıdını kullanmak isteyen kullanıcılar için büyük bir jest olmuş oldu. Eğer siz de OPPO'nun yepyeni duvar kağıtlarını yüksek çözünürlüklü olarak incelemek ve indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

OPPO'nun Weibo'daki gönderisine göre ColorOS 12, eylül ayının ikinci yarısında tanıtılıp, kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şirket, Android 11 tabanlı arayüzü beta kapsamında yayınlama konusunda çok iyi bir iş çıkarmış, sektör uzmanlarının övgüsünü kazanmayı başarmıştı. Bu yıl da benzer bir durum olacağı ve OPPO kullanıcılarının çok yakın bir gelecekte Android 12 ile tanışma imkanı yakalayacakları düşünülüyor.