Bundan yaklaşık 7 milyon önce, öpüşme eyleminin başladığı tahmin ediliyor ancak öyle bildiğimiz hâliyle değil. Amacı epey farklı ve biraz iğrenç.

Öpüşmeyle bağdaştırılan anlamlar hep çok romantik olmuştur. Özellikle tiyatro, film ve resim gibi sanat dallarında öpüşmenin ayrı bir yeri vardır.

Ancak bu kadar romantizm anlamı yüklediğimiz öpüşmek, çok daha farklı bir sebeple ortaya çıkmış olabilir!

Tüylü atalarımızın kene ve bit temizlemek için kullandığı bir yöntem olabilir.

Öpmek, sevgiyi göstermenin yollarından biri ve aynı zamanda bir yakınlık göstergesi. Ancak öpüşme eyleminin kökeni, tahmin edebileceğinizden çok farklı bir şeye dayanıyor.

İngiltere Warwick Üniversitesinde “evrimsel psikoloji” alanında çalışan Adriano Lameira, öpüşmenin geçmişinin bundan milyonlarca yıl önce, tüylü atalarımızdan geldiğini ileri sürüyor.

Lameira, öpüşmenin aynısı olmasa da çok benzeyen bir hareketin, tüylerdeki bitler ile keneleri temizlemek amacıyla yapılan bir şey olduğunu ve daha sonra cinsel çağrışımlar kazandığını iddia ediyor.

Parazitleri ve ölü deriyi temizlemek de bir diğer teori.

Dudakları öne doğru uzatıp emme hareketi; bundan milyonlarca yıl önce ölü deriyi ve parazitleri temizlemenin başlıca yöntemiydi. Lameira’ya göre bu hareket, dudakların birleşmesiyle sonlanıyordu.

Evrim sürecinde tüyler kaybolurken bu parazit, bit, kene gibi temizleme işleri de kaybolmaya başladı ancak dudak dudağa kalma kısmı kaybolmadı ve toplumsal aile ailevi bağları kuvvetlendirmek için bir eylem oldu. Tüm bu sadece öpüşmeye geçme sürecinin 3-5 milyon yıllık bir zaman içinde oturduğu tahmin ediliyor.

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