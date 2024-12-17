Oreo gibi birçok popüler atıştırmalık markasının arkasındaki şirket, yeni atıştırmalıkları üretirken yapay zekâ kullandıklarını açıkladı.

Yapay zekânın kullanım alanlarının giderek genişlemesiyle birlikte birçok sektörde yaratıcı ve yenilikçi çözümler için yapay zekâ kullanıldığını görmeye başladık ve bunlardan biri de Oreo, Chips Ahoy ve Clif Bar gibi popüler markaların sahibi olan Mondelez International olmuş durumda.

Şirket, özellikle Oreo için yeni atıştırmalık fikirleri geliştirmek adına yapay zekâ araçlarını kullandıklarını açıkladı. The Wall Street Journal’da yayımlanan habere göre ekibin kendilerine özgü modelledikleri yapay zekâ aracı, lezzet, aroma ve görünüm gibi özellikleri optimize ederek yenilikçi tarifler üretmelerine olanak tanıyor.

Bahsi geçen araç, tariflerin geliştirilmesinde yalnızca tat profillerine değil, aynı zamanda bileşenlerin maliyetine, çevresel etkilerine ve beslenme değerlerine de odaklanıyor. Araç, "tereyağlı" ya da "vanilya yoğunluğu bol" gibi lezzet özelliklerini optimize ederken, "elle tutumu kolay" ya da "cips benzeri" gibi görsel detayları da dikkate alma konusunda oldukça başarılı.

Yeni tariflerin üretim testlerine ulaşması 4-5 kat hızlanmış

Elbette bu tür bir teknoloji kullanımında başlangıçta bazı sorunlarla karşılaşılmış. Örneğin ürettikleri aracın erken sürümleri, düşük maliyetli bileşenlere aşırı odaklanarak, kabartma tozu oranı yüksek ve tadı hoş olmayan atıştırmalıklar üretmelerine yol açmış. Şirketin dijital araştırma ve geliştirme müdürü Wallenstein, bu tür hataları zamanla gidermeyi başardıklarını belirtiyor.

Ekip, yapay zekânın "Oreo gibi ürünlerin özünü" öğrenmesi için eğitildiğini ve bu sayede tüketici beklentilerinden uzaklaşmadığını vurguluyor ancak her hâlükârda geliştirilen tariflerin tat testlerinden geçmesi gerekiyor. Buna rağmen kullanmış oldukları yapay zekânın yeni tariflerin üretim testlerine ulaşma süresini 4-5 kat hızlandırdığı belirtiliyor.

Göründüğü üzere yapay zekâ günümüzde sadece teknoloji şirketleri için değil, gıda sektöründe de yenilikçi bir güç konumunda ve gelecekte büyük olasılıkla çok daha fazla alanda kullanıldığını göreceğiz.