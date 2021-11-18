Bisküvi markası Oreo, düzenlediği bir etkinlik kapsamında Apple'ı trolledi. Şirketin oluşturduğu bir poster ve yeni ürün tanıtımı, Apple'ın Ekim 2020'deki etkinliği ile aynı tasarıma sahipti.

En sevilen sandviç bisküvilerinden bir tanesi olan Oreo, bir etkinlik düzenedi. Yeni bir ürününü tanıtan markanın etkinliğinde üründen çok etkinliğin kendisi konuşuldu. İlk olarak Apple'ı trollediği düşünülen Oreo, ürün tanıtımının her detayını adeta bir Apple etkinliği gibi gerçekleştirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Ekim 2020'de düzenlediği bir lansman etkinliğinde iPhone 12 ailesini tanıtmış, bu etkinlik için oluşturulan davetiyede de dairesel bir tasarıma yer verilmişti. Oreo'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da aynı tasarım yer alıyor.

İşte Oreo'nun hazırladığı etkinlik posteri

Oreo'nun etkinlik posterinin ardından bunun bir Apple trollü olduğunu düşünen internet alemi, doğrudan soluğu Oreo'nun sosyal medya hesaplarında aldı. Planladığı ilgiyi yakalayan Oreo, ardından da bombayı patlattı ve yeni ürününü tanıttı. Oreo, Apple'ı trollemede ve taklit etmede afişle sınırlı kalmadı; ürün tanıtımında da aynı yöntem izlendi.

Oreo'nun yeni ürün tanıtımını yaptığı videosu:

Apple'ın Ekim 2020'deki etkinlik posteri ise şöyleydi