Organ Bağışıyla Hayata Tutunan Kadının Viral Fotoğrafı

Twitter'da viral olan bu etkileyici fotoğrafta, kalp nakli sayesinde hayata tutunan bir kadının yaşadığı tarifsiz mutluluğu görüyorsunuz. Siz de organ bağışında bulunarak böyle mutlulukların yaşanmasını sağlayabilirsiniz.

"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası"nda bulunduğumuz şu günlerde viral olan bu fotoğraftaki anı yaşamayı bekleyen çok fazla insan var. Sadece ülkemizde bir yılda ortalama 25.000 insan organ nakli bekliyor. Organlarını bağışlayan tek bir kişi, ortalama 9 insanın hayata tutunmasını sağlayarak bu gibi fotoğraflardaki mutlulukların mimarı olabiliyor.

Bilinçlenme arttıkça organ bağışı sayısı artsa da henüz yeterli miktara ulaşılabilmiş değil. Oysa birkaç basit adımla organlarınızı bağışlayarak bir gün çok sayıda insanı kurtarıp kahraman olarak anılabilirsiniz.

Uyarı: Ameliyat izi gördüğünüzde fazla etkilenen biriyseniz fotoğrafa bakmamanızı tavsiye ederiz.

Twitter'da viral olan bu fotoğrafta, bencil olmayan biri sayesinde hayata tutunan bir kadının mutluluğunu görüyorsunuz.

Fotoğrafın altındaki tweet'ler de oldukça etkileyici. Benzer deneyimi yaşayanların ne kadar çok olduğunu görebiliyorsunuz.

Fotoğraf aslında ilk olarak yabancı bir hesaptan paylaşıldı. Bu paylaşımın altındaki yorumlar da oldukça çarpıcı.

Bir nakilden sonra uyanıyor ve hayatın ona verdiği ikinci şans için seviniyor. Bencil olmayıp bir bağışçı olmayı tercih eden iyi bir insan sayesinde.

Benzer zorlukları yaşayan insanlardan kimileri organ bağışı sayesinde kurtulurken kimileri ise ne yazık ki organ bulamamış.

Oğlu, hayatını kaybetmiş bir gencin kalp kapağı bağışı sayesinde hayata tutunmuş. Göğsündeki benzer bir iz konusunda endişeli olsa da cerrahların yapabilecekleri inanılmaz!

Bir bağışçının pulmoner kapağı sayesinde hayatta olan bu adam, iyileşmenin zor olduğunu söylüyor fakat hâlâ çocuklarını uyandırabildiği için çok teşekkür ediyor.

Kız arkadaşı Jemma'nın fotoğrafını paylaşan bu adam, onun için kalp ve akciğer nakli beklemiş fakat bulamamışlar.

Jemma'yı kaybeden adam, onun sayesinde artık bir organ bağışçısı olmaya karar vermiş. İnsanların onun gibi acı çekmek zorunda kalmamasını umuyor.

Organ bağışı sayesinde hayata tutunan başka bir kadın. Naklin üzerinden 10 hafta geçmiş.

Onun için kemik iliği paylaşan biri sayesinde hayatta olan bir kadın. 2015 yılında kök hücre nakli yapılmış.

Arkadaşının oğlu hayatını kaybetmiş fakat bir organ bağışçısı olduğu için bir kadının hayatını kurtarmış, üstelik onun bir d eçocuk sahibi olmasını sağlamış.

Arkadaşının artık bir fahri toruna sahip olduğunu söylüyor.

Yara izine takılanlara ise bir Japon felsefesini hatırlatmak gerekiyor.

Japon felsefesi Kintsugi, kırılmış eşyaları altınla onarırken, bize kusurlardaki güzelliği görmeyi hatırlatıyor.

Vazo vb. seramikler, kırıldıkları yerden altınla birleştirilerek kusurların, çatlakların güzelliği, tamir etmenin coşkusu vurgulanıyor. Artık eskisinden çok daha değerli üstelik.

Ernest Hemingway'in de dediği gibi, "Dünya herkesi kırıyor ve sonra bazıları o kırık yerlerden daha güçlü çıkıyor."

Organ bağışı müracaatında bulunmak için 18 yaş ve üstünde olmanız yeterli.

Yaşayan birinden sadece böbrek ve karaciğer alınabiliyorken kadavradan ise kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, ince bağırsak gibi organlar ve kalp kapağı, kemik, tendon, yüz, el, kol, bacak, uterus gibi organların nakilleri yapılabilmektedir.

Ölüm sonrası organ bağışı için il sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve semt poliklinikleri de dahil olmak üzere organ nakli yapan tüm kuruluşların organ nakil koordinatörlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. İki tanık huzurunda form doldurmanız gerekiyor. Ölüm durumunda aileden bağış için onay almak gerekmektedir.