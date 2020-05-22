Orhan Pamuk'un en popüler romanlarından bir tanesi olan Masumiyet Müzesi'nin, Amazon Prime için dizi haline getirileceği söyleniyor. Üstelik açıklamalara göre dizinin detayları ve başrol oyuncusu da belli oldu.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza giren önemli yeniliklerden biri de çevrimiçi dizi ve film platformlarıydı. Netflix bu sektörün hala bir numaralı aktörü olsa da Amazon'un çevrimiçi yayın platformu olan Prime'da gün geçtikçe rekabette güçleniyor. Son ortaya çıkan bilgiler, Amazon Prime'da özellikle Türkiye'de fazlasıyla dikkat çeken bir dizi projesinin hayata geçirileceğini ortaya koyuyor.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un en popüler romanlarından bir tanesi olan "Masumiyet Müzesi", sektörün önemli bir isminden yapılan açıklamalara göre Amazon'un dijital yayın platformu Amazon Prime için dizi olarak uyarlanacak. Üstelik dizinin başrol oyuncusunun da belli olduğu belirtiliyor.

Masumiyet Müzesi açıklamaları, sektörün çok önemli bir isminden geldi

Masumiyet Müzesi'nin bir Amazon Prime dizisi olacağına dair açıklamalar, sektörün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ranini'den geldi. Konuyla ilgili açıklamalarını Twitter'dan aktaran Ranini, projenin yaklaşık 2 yıldır gündemde olduğunu ve son gelişmelerle birlikte de artık sona gelindiğini ifade ediyor.

"Dizinin başrolü ve yapımcıları belli oldu"

Yapılan açıklamalara göre Masumiyet Müzesi dizisinin yapımcılığını Erik Barmack ve OGM Pictures üstleniyor. Netflix'in en popüler yapımlarından bir tanesi olan Dark'ın, ayrıca The Rain, Quicksand ve Sacred Games gibi yapımların arkasındaki isim olan Barmack, bu kez de Masumiyet Müzesi ile diziseverlerin karşısına çıkacak. Ayrıca dizinin başrol oyuncusunun da ortada Kıvanç Tatlıtuğ iddiaları olsa da Çağatay Ulusoy olacağı ifade ediliyor.