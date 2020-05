Popüler dizi ve film platformu Netflix, yayınladığı sevilen yapımlar ve özgün içeriklerle dünyada bir numara olmayı sürdürüyor. Bu dizilerden bir tanesi olan The Flash da 6. sezonuyla Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında yer almayı başarıyor.

Netflix dünyanın en çok izlenen çevrimiçi yayın platformu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kütüphanesine eklediği dizi ve filmler kadar özgün yapımlarıyla da dikkat çeken platform, sevilen işleri bünyesine katma konusunda da gayet başarılı. Bu dizilerden bir tanesi olan The Flash, Türkiye'de yayınlanmasa dahi 6. sezonuyla birlikte Netflix’te en çok izlenenler listesinde 6. sırayı almış durumda.

2006/2007 sezonunda yayın hayatına başlayan ve ABD eğlence kanalı olarak bilinen The CW yapımlarını transfer etmeyi seven Netflix’in The Flash’ı da aynı kanaldan aldığını hatırlatalım. Şu an için toplamda 6 sezon olan dizinin son sezonu Netflix’te izlenme sayısını her geçen gün artırıyor ve bu sezon, kullanıcıların göz bebeği hâline gelecek gibi duruyor.

The Flash dizisine kısa bir bakış:

Yayınlandığı ilk yıl olan 2014’ten bu yana tüm sezonlarıyla en çok sevilen yapımlar arasına girmeyi daima başaran The Flash, aynı adlı çizgi romanın uyarlaması olarak biliniyor. Küçük yaşta yaşadığı trajedinin izlerini silmeye çalışan kahramanımız Barry Allen etrafında dönen olayları anlatan bu süper kahraman dizisi; aksiyon, macera, fantastik ve bilim kurgu ögelerini de içinde barındırıyor.

Ayrıca Netflix’in ilk 10’unda The Flash dizisinin dışında, Emmy ödüllü 3 sezonluk komedi dizisi Avatar: The Last Airbender, bir roman uyarlaması olan dostluk dizisi Sweet Magnolias, gençlik dizisi Riverdale, çok sevilen kara komedi türündeki Dead to Me, 2020 yapımı komedi filmi The Wrong Missy, İspanyol/İngiliz yapımı gerilim dizisi White Lines, aksiyon/macera türündeki gençlik dizisi Outer Banks, biyografik drama filmi Soul Surfer ve yıldız oyuncu Johnny Depp’in başrolünde olduğu polisiye film Public Enemies yer alıyor.