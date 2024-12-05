ABD'de bir bilim eğitim programına katılan bir ortaokul öğrencisi, kaz dışkısından kanserle savaşabilen bir bileşen bulmayı başardı.

Günümüzün en büyük sağlık problemlerinden olan kanser için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise yayımlanan bir araştırma, ABD’de hiç aklınıza gelmeyecek bir keşif yaşandığını gösteriyor.

Chicago şehrindeki bir ortaokulda okuyan bir çocuk, kuş dışkısında kanserle savaşan bir bileşen bulmayı başardı. Çalışma, ACS Omega üzerinden yayımlandı.

Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatıyor

Okuldaki bu öğrenci, laboratuvara incelemek için bir kaz dışkısı getirdi. Sonrasında ise Illinois Üniversitesinden araştırmacıların gözetiminde incelemeler gerçekleştirdi. Dışkıdan antibiyotik aktivitesi gösteren bir bakteriyi izole etti.

Dışkıdan alınan üzerinde yapılan analizler ise onun ürettiği bir bileşiğin kanserle savaşma özelliği gösterdiği ortaya çıktı. Bu, bilimde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte bilimsel kariyerleri uygulamalı deneyimlerle desteklemeyi amaçlayan 14 haftalık bir eğitim programının parçasıydı. Girişimin amacı, genç öğrencileri yeni antibiyotikler arayışına dahil etmekti. Program boyunca bakterilerin incelenmesi de dahil birçok şey öğrencilere öğretildi.

Kaz dışkısını getiren öğrenci de eğitimlerinin ardından “Pseudomonas idahonensis” ismi verilen bakteriyi izole etmeyi başardı. Bu bakterinin de cilt enfeksiyonlarına neden olan bir bakteri türünün büyümesini %90’dan fazla oranda engelleyebildiğini gördüler. Ayrıca daha önce görülmemiş olan orfamid N isimli bir şey ürettiğini de gördüler. Testlerde, bunun melanom ve yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı görüldü.

Keşifle ilgili yayımlanan makalede antibiyitotik aktivitesinden sorumlu bileşiği ve bileşikler hakkında daha fazla bilgi almak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Ortaokul öğrencisi de çalışmada ortak yazar olarak yerini aldı.