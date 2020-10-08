Bir Ortaokul Öğrencisi, Çalışan Bir Füzyon Reaktörü Üretti

Memphis, Tennessee'de yaşayan 13 yaşındaki Jackson Oswalt, doğum gününe saatler kala işlevsel bir füzyon reaktörü geliştirerek bir füzyon reaktörü geliştiren en genç kişi olmayı başardı. 13 yaşındaki genç, bu sayede Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaya hak kazandı.

Füzyon reaktörleri günümüzde son derece ilgiyle yaklaşılan bir konu ve farklı ulusların bu konuya milyarlar harcadığı da bilinen bir gerçek. Atomları ayırmak yerine birleştirme sayesinde açığa çıkan enerjinin kullanılmasını sağlayan bu füzyon reaktörlerinin yapımı da bir hayli zor. Ancak reaktörü 12 yaşından 13 yaşına geçmeden hemen önce yapan Jackson Oswalt, bunu ev koşullarında gerçekleştirdi.

Jackson, yaptığı açıklamalarda reaktörün tasarım ve üretim kısımlarında tek başına çalıştığını belirtti. Başarısını Guinness Dünya Rekorları ile paylaşan Jackson, yaptığı açıklamalarda "Reaktördeki sıcaklıklar değişse de 100 milyon (kelvin) dereceye kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Çektiği bir videoda süreci anlatan Jackson elektriği kullanarak iki döteryum (ağır hidrojen) atomunu hızlandırmayı başardığını; bunun sonucunda atomların nötron açığa çıkararak su ısıtıp buhar oluşturabilen helyum 3 (izotop) ürettiğini ifade etti. Bu buharın da elektrik üretmek için kullanılabileceğinin de altı çizildi.

Jackson Oswalt şu ana kadarki en genç füzyon reaktörü üreticisi olsa da rekorun önceki sahibinin de fazla büyük olmadığını belirtmekte fayda var. 14 yaşında füzyon reaktörü oluşturan Taylor Wilson, rekorun eski sahibiydi ve Jackson, yaptığı açıklamalarda Wilson'dan ilham aldığını ifade etti.