Spider-Man serisinin yeni filminde Peter Parker'ın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük zorluklarla mücadele göreceğiz. Ancak gelen bilgilere göre sevilen genç süper kahramana zorlu yolculuğunda sürpriz bir karakter eşlik edebilir.

Spider-Man'in Homecoming ve Far From Home filmlerinde, Peter Parker'ın süper kahraman olmanın getirdiği baskıyı kaldırmak için çok genç olduğunu gördük. Spider-Man genellikle kendisine akıl hocalığı yapacak bazı çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyuyor. Tony Stark, Peter'ın ilk akıl hocasıydı, ardından Far From Home filminde Happy ve Nick-Fury bu rolü üstlendi.

Spider-Man 3'te sevilen süper kahramanın yakından tanıdığımız bir başka isimle ortaklık kuracağı söyleniyor. We Got This Covered'ın kaynaklarına göre Tom Holland yeni filmde, Ant-Man rolüyle tanıdığımız Paul Rudd ile çalışmak istiyor. Yani Ant-Man ve Spider-Man'in serinin üçüncü filminde bir araya geleceğini ve birlikte çalışabileceği söyleniyor.

Daha önceki söylentiler Doctor Strange, Captain Marvel ve Ms Marvel'ın Spider-Man 3 için ihtimaller arasında olduğunu öne sürüyordu. Ancak daha sonra gelen bilgiler, Doctor Strange rolünü oynayan Benedict Cumberbatch'ın sözleşmesinin sadece Doctor Strange 2'yi ve karaktere dayanan bir başka filmi kapsadığını belirtiyor. Diğer yandan Captain Marvel ve Ms. Marvel ikilisinin, Captain Marvel 2 filmi ve Disney+'a gelecek Ms. Marvel dizisi ile devam edeceği konuşuluyor.

Spider-Man ve Ant-Man'in Captain America: Civil War filminden bu yana çok fazla bir araya gelmediği düşünüldüğünde bu fikir mantıklı olabilir. Ant-Man serisi aslında Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) geleceği için önemli bir öncelik olmasa da, kahraman özellikle Endgame'de kilit bir rol oynamıştı. Kalan ihtimallere bakılırsa ikiliyi yeni Spider-Man filminde bir arada görmemiz olası.

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl Peyton Reed'in Ant-Man 3'ü yönetmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Filmin 2022'de vizyona gireceği ve Aşama 5'in ilk filmlerinden biri olacağı düşünülüyor.