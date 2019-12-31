Spider-Man, Captain America: Civil War filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) katıldığından beri hiç şüphesiz bambaşka bir çehreye büründü. Bugün ortaya çıkan bazı bilgiler, Tom Holland’lı Spider-Man 3 filminin 2020 yazında prodüksiyona gireceğine işaret ediyor.

Beyaz perdedeki fikri mülkiyet hakları Sony’nin elinde bulunan Spider-Man, Disney ile Japon şirketin arasındaki özel bir anlaşma sayesinde Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) kendine yer bulmuştu. Fakat bu yaz iki şirket arasında patlak veren kriz, ünlü kahramanın az daha MCU’ya veda etmesine neden oluyordu. Neyse ki, korkulan olmadı ve Spider-Man, MCU içinde kalmaya devam etti. En azından şu an için.

Bildiğiniz üzere MCU’nun üçüncü aşamasını kapatan Spider-Man: Far From Home filmi, geçtiğimiz temmuz ayında izleyicilerle buluşmuştu. Tom Holland’ın toplamda beşinci kez Spider-Man kostümünü giydiğini devam filmi, dünya çapında 1,1 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Şimdi gözler serinin üçüncü halkasında.

Disney ve Sony’nin birlikte geliştireceği Spider-Man 3’ün 16 Temmuz 2021’de vizyona gireceğini biliyoruz. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler ise heyecanla beklenen filmin çekimlerine önümüzdeki yaz başlanacağını gösteriyor. Bu iddia henüz teyit edilmedi; ancak bundan önce iki Spider-Man filminin zaman çizelgesine bakmak iddiayı doğrulamak için yeterli olabilir. Temmuz 2017’de vizyona giren Spider-Man: Homecoming’in çekimleri Haziran 2016’da başlamıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında izleyicilerle buluşan Spider-Man: Far From Home ise Temmuz 2018’de prodüksiyona girmişti.

Yeni Spider-Man filminin hikayesi hakkında pek fazla şey bilmiyoruz; ancak Marvel Studios Başkanı Kevin Feige daha önce yaptığı açıklamada, filmin tamamen Peter Parker’a odaklanacağını söylemişti. Bu da Iron Man ve Avengers’ın gölgesinden çıkmış, çok daha olgun bir Peter Parker izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Spider-Man 3 ile ilgili daha fazla detaya sahip olduğumuzda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Spider-Man: Far From Home fragmanı: