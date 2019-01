Oscar'a Aday Olan Netflix, Hollywood'dan Tam Not Aldı

Türkiye'de de popülerliği her geçen gün artan Netflix, Hollywood'un büyük isimlerini bünyesinde barındıran Motion Picture Association of America'ya katılarak kendisinin de artık büyük oyuncu olduğunu kanıtladı.

Netflix “Roma” filmi sayesinde ilk defa Oscar’a aday gösterildi. Bu da Netflix’in, Hollywood’un elit film yapımcıları kulübüne girmesini sağladı.

Netflix salı günü, Alfonso Cuaron’un Mexico’daki çocukluğuna gönderdiği mektubu anlatan filmi için 10, “The Ballad of Buster Scruggs” için 3 ve kısa belgeselleri için de 2 dalda aday gösterildi.

Ayrıca salı günü, içinde Disney, Fox, Warner Bros, Universal, Sony ve Paramount’un da olduğu geleneksel film stüdyolarının güçlü lobisi olan Motion Picture Association of America’ya da katıldı.

Netflix’in içeriklerden sorumlu başkanı Ted Sarandos yaptığı açıklamada “Motion Picture Association’a katılmak, bu yaratıcı endüstrideki canlılığımızı ve verdiğimiz taahhütlere bağlılığımızı gösteriyor” dedi.

Roma filmi, Netflix’in herhangi bir filminden çok daha fazla olarak dünya çapında 900’den fazla salonda gösterime girdi. Netflix Box Office verisi yayınlamadığı için tam detaylar bilinmiyor.

Netflix, hissedarlarına yazdığı bir mektupta “İnsanlar filmleri hem evde hem de sinemada izlemeyi seviyor. İzleyicilerimiz için hazırladığımız orjinal filmlerimiz, başarılarını göstermeye başladı” dedi.

Netflix tabii ki de “Orange Is the New Black” veya “House of Cards” gibi dizilere ve filmlere ev sahipliği yaparak yıllardır film endüstrisinde yer alıyor fakat asıl odaklandığı sektör belgesel sektörü.

Netflix her ne kadar Hollywood’un takdirini kazanmak için çaba sarf etse de çok kendinden çok taviz vermedi ve iş planında çok değişikliğe gitmedi.

Netflix, Roma filmini sinemaya sunduktan sadece 3 hafta sonra kendi platformuna ekledi. Sinema salonu sahipleri, normal şartlar altında stüdyoların 90 gün beklemesi gerektiğini söylüyor.

Netflix, bu yaptığı davranışlar sebebiyle Oscar’da oy hakkı olan kişilerden de “Geleneksel sinemayı öldürüyor, bu firma sinema sektöründe değil, üye ol izle sektöründe” gibi eleştiriler aldı.