Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Şubat ayında Netflix'te izleyeceğiniz en iyi yapımları sizler için derledik.

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin, babalarını kaybetmelerinin ardındaki gizemi anlatan The Umbrella Academy ve George R. R. Martin'in romanından uyarlanan psikolojik gerilim dizisi Nightflyers, bu ayın en çok dikkat çekenleri oluyor.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

THE UMBRELLA ACADEMY

15/02/19

Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir aile, babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelir.

NIGHTFLYERS

01/02/19

George R.R. Martin’in kısa romanından uyarlanan dizi, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor.

¡NAILED IT! MÈXICO

08/02/19

Eğlence, fondan ve gülünç derecede başarısız kekler Meksika'ya geliyor. Amatör aşçılar, para ödülü için karmaşık tatlıları tekrar yaratmaya çabalıyor.

NETFLIX FİLMLERİ

VELVET BUZZSAW

01/02/19

ISN'T IT ROMANTIC

28/02/19

Ölen aykırı bir sanatçının tabloları, sanat dünyasında fırtınalar estirir. Acaba bu cüretkâr eserler, yaratıcısının öfkeli ruhu tarafından lanetlenmiş midir?

Tüm romantik şeylerden şüphe duyan bir mimar, bir gün gözlerini her şeyin ürpertici derecede kusursuz olduğu bir romantik komedi dünyasında açar. Rebel Wilson başrolde.

HIGH FLYING BIRD

08/02/19

NBA lokavtı temsil ettiği müthiş çaylağı oyun dışı bırakınca menajer Ray, kariyerlerini kurtarmak ve güçlü patronlara meydan okumak için bir plan yapar.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

REMASTERED: THE TWO KILLINGS OF SAM COOKE

08/02/19

Bu araştırma, soul müziğin simge ismi Sam Cooke'un gizemli bir şekilde vurulmasını inceliyor. Cooke'un ölümü, sivil haklar hareketindeki önemli bir sesi susturmuştu.

CHEF'S TABLE

22/02/19

Bu Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.

LARRY CHARLES' DANGEROUS WORLD OF COMEDY

15/02/19

Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.

NETFLIX ÇOCUK VE AİLE

FREE REIN: VALENTINE'S DAY

01/02/19

Zoe ve arkadaşları Bâkire Taşı'nı aramaya çıktığında havada aşk kokusu vardır. Ama rekabet gözlerini kör ettiğinde kızları tehlikeden Raven kurtarır.

TRUE: HAPPY VALENTINE'S DAY

01/02/19

True ve Bartleby, Gökkuşağı Krallığı'nın en yalnız sakinini neşelendirmeye çalışsa da onun hüzünlü hâli bulaşıcıdır. Acaba üç dilek bunu değiştirebilir mi?