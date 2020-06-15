Çin, Ünlü Oz Dizisinde Oynayan Oyuncuyu İdama Mahkum Etti

Çin, Oz dizisinde rol alan Karm Gillespie’i, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idama mahkum etti. Çin medyasında yer alan habere göre idam cezasına çarptırılan Gillespie, 2013 yılında 7.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.

Çin medyası, 2013 yılında Çin’de uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Avustralyalının kimliğini açıkladılar. Haberlere göre 55 yaşındaki Karm Gillespie, 2013 yılında Guangzhou şehrindeki havalimanında bagajında 7.5 kilogram metamfetaminle yakalandı. Haberlere göre 7 yıl önce yakalanan Gillespie'a geçtiğimiz hafta idam cezası verildi.

HBO’da 1997’yle 2003 yılları arasında yayınlanan Oz dizisinde rol alan Karm Gillespie, oyunculuğu bıraktıktan sonra yatırım danışmanlığı yapmaya başlamıştı. Gillespie, 2013’te Çin’de yakalandıktan sonra ne Çin be Avustralya hükümeti ne de Gillespie’ın ailesi kamuoyuna bir açıklama yapmamıştı.

Arkadaşları Karm Gillespie’ın kaybolduğunu düşünüyordu

Aile ve ülke yönetimleri tarafından açıklama yapılmaması nedeniyle ünlü oyuncunun arkadaşları, Gillespie’ın kaybolduğunu düşünüyorlardı. Gillespie’ın arkadaşlarından girişimci Roger James Hamilton, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Onu birkaç yıl boyunca aradık çünkü aniden ortadan kaybolmuştu. Ardından yeni bir hayata başlamak istediğini düşünerek arayışlarımızı sonlandırmıştık. Bugün başına gelenleri öğrendim” dedi.

Yayınlanan haberler sonrası açıklama yapan Karm Gillespie’ın ailesi, davanın gidişatına yardımcı olmadığını düşündükleri için durum hakkında spekülasyon yapılmamasını isteyerek mahremiyet talep ettiler.

Avustralya Başbakanı da Gillespie’ın idam kararı hakkında açıklama yaptı

Karm Gillespie hakkında verilen idam kararıyla ilgili açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Gillespie’ın Çin’de gözaltına alındığından haberleri olduğunu ve Çinli mevkidaşlarıyla dava hakkında geçmişte temas kurduklarını açıkladı. Morrison, “Ben ve hükümetim Avustralya vatandaşı Karm Gillespie'nin Çin'de idama mahkum edilmesi nedeniyle çok üzgünüz” dedi.

Gillespie’ın idam kararı hakkında hükümet cephesinden bir açıklama da Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham’dan geldi. Çin’in idam kararını kınadıklarını söyleyen Bakan Birmingham, konsolosluk üzerinden Gillespie’a destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Avustralya Ticaret Bakanı, Karm Gillespie’ın idam kararının Çin’in Avustralya’ya karşı bir misillemesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Avustralya’nın muhafazakar medyası, idam kararını misilleme olarak değerlendiren haberler yapmaya devam ediyor.