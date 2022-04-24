Süper kahraman filmi denince ilk akla gelenlerden Marvel Sinematik Evreni, koskocaman bir oyuncu kadrosuna sahip. Bu devasa oyuncu kadrosunda yıldızlar da var o kadar tanınmayanlar da. Ancak kaç tanesinin Oscar ödülü sahibi olduğunu öğrenince şaşıracaksınız çünkü gerçekten çok fazlalar.

Marvel Sinematik Evreni, bugün en iyi aktörlerden oluşan devasa bir kadroya sahip. Bu aktörlerin çoğu, genişleyen Marvel evrenine katılmadan önce ve/veya sonra büyük başarılar elde etti, hatta bazıları çeşitli kategorilerde gıpta edilen Oscar Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

Marvel’daki aktörlerin çoğu, 27 film ve farklı yayın hizmetlerindeki birkaç farklı dizide kendi başlarına ana karakterler olmadan önce diğer filmlerde de boy gösterip Oscar ödülünü almışlardı. İşte karşınızda yakın zamanda veya geçmişte Oscar kazanan Marvel oyuncuları ve Oscar almalarını sağlayan filmleri.

Oscar Ödüllü Marvel Sinematik Evreni Aktörleri:

Marvel Sinematik Evreni’nde Oscar ödüllerini tabiri caizse Kızılay dağıtmış zira Marvel’da rol almış aktörlerden kaçının Oscar’ı olduğunu öğrenince şaşıracak, kaydıra kaydıra bitiremeyeceksiniz. Gelin kimler Oscar ödüllüymüş bir bakalım. (Tabii ki bu oyuncuların çok daha fazla ödülleri var ancak bizim listemizde sadece Oscar ödüllerinin alınabildiği Academy ödüllerini içeriyor.)

Jeff Bridges (Obadiah Stane)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu 2010 (Crazy Heart)

Gwyneth Paltrow (Pepper Pots)

Aldığı ödüller: En İyi Kadın Oyuncu 1998 (Shakespeare in Love)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Aldığı ödüller: Akademi Onur Ödülü

Sam Rockwell (Justin Hammer)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2018 (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Natalie Portman (Jane Foster)

Aldığı ödüller: En İyi Kadın Oyuncu 2010 (Black Swan)

Anthony Hopkins (Odin)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu 1991 (Kuzuların Sessizliği), En İyi Erkek Oyuncu 2020 (The Father)

Tommy Lee Jones (Chester Phillips)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 1993 (The Fugitive)

Ben Kingsley (Trevor Slattery)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu 1982 (Gandhi)

Benicio Del Toro (Taneleer Tivan/The Collector)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2000 (Traffic)

Robert Redford (Alexander Pierce)

Aldığı ödüller: Akademi Onur Ödülü 2002, En İyi Yönetmen - En İyi Film 1980 (Ordinary People)

Michael Douglas (Dr. Hank Pym)

Aldığı ödüller: En İyi Film 1976 (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), En İyi Erkek Oyuncu 1987 (Wall Street)

Marisa Tomei (May Parker)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 1992 (My Cousin Vinny)

Tilda Swinton (The Ancient One)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 2007 (Michael Clayton)

Jennifer Connolly (Karen)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 2001 (A Beautiful Mind)

Cate Blanchett (Hela)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 2004 (The Aviator), En İyi Kadın Oyuncu 2013 (Blue Jasmine)

Matt Damon (Loki Çakması)

Aldığı ödüller: En İyi Senaryo 1997 (Good Will Hunting)

Lupita Nyong'o (Nakia)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 2013 (12 Years A Slave)

Forest Whitaker (Zuri)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu 1982 (The Last King of Scotland)

Daniel Kaluuya (W'Kabi)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2021 (Judas and the Black Messiah)

Brie Larson (Captain Marvel)

Aldığı ödüller: En İyi Kadın Oyuncu 2015 (Room)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2014 (Whiplash)

Rachel Weisz (Melina Vostokoff)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 2005 (The Constant Gardener)

Angelina Jolie (Thena)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 1999 (Girl, Interrupted)

Mahershala Ali (Blade)

Aldığı ödüller: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2016 (Moonlight), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2018 (Green Book)

Jamie Foxx (Electro)

Aldığı ödüller: En İyi Erkek Oyuncu 2004 (Ray)

Böylelikle Marvel Sinematik evreninde Oscar ödülü almış 25 aktör ve aktrisi listelemiş olduk. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.