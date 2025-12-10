Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ÖSYM, Sınavlarda Yapay Zekâyla Hazırlanan Sorular Kullanıldığını Açıkladı

ÖSYM Başkanı, sınavlarda yapay zekânın kullanılmaya başladığını açıkladı. 2 YDS sınavında tam geçerlilik alan yapay zekâ tarafından hazırlanmış sorular kullanıldı. Gelecekte bu tarz soruların artacağı da ifade edildi.

ÖSYM, Sınavlarda Yapay Zekâyla Hazırlanan Sorular Kullanıldığını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri gittikçe daha yaygın hâle gelirken farklı alanlara da entegre edilmeye başlamıştı. Bunlardan biri de eğitimdi. Öyle ki öğretmenlerden öğrencilere kadar birçok insan yapay zekâyı kullanıyordu. Şimdi ise **Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) **tarafından bir açıklama geldi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kurumun sınav süreçlerinde yapay zekâ kullanımının giderek artacağını belirtti. Özellikle de yabancı dil sınavlarında yapay zekâyla hazırlanmış sorular konusunda adımlar atıldığını açıkladı.

2 YDS’de yapay zekâ tarafından hazırlanan sorular kullanıldı

öse

Ersoy’un açıklamalarına göre yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı ya da bilinen adıyla YDS’de yapay zekâ soruları kullanıldı. 2 farklı YDS’de bu soruların kullanıldığı belirtilirken soruların geçerlilik ve güvenilirlik açısından tam not aldığı belirtildi. Bunu artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Her yıl yaklaşık 60-70 sınav ve yaklaşık 25-30 yerleştirme işlemi gerçekleştirdiklerini söyleyerek soru havuzunu genişletme ihtiyaçları olduğunu aktardı. Havuzu artırma hedefleri kapsamında da yapay zekâyı aktif şekilde kullanılacağını belirtti. Dil sınavlarına ağırlık verileceğini söyleyen başkan, bunun uzun soluklu bir süreç olacağını hemen tam sonuçlara varılamayacağını da ekledi. Projelerinin devam ettiğini söylerken birkaç yıl içerisinde istenilen sonuçlara ulaşacaklarını aktardı.

Ayrıca her hafta randevulu sistemle dil sınavı yapmak istediklerini de belirtti. On binlerce insanı aynı anda sınava almaları gerektiğini söyleyen ÖSYM Başkanı, aynı zamanda değerlendirmelerde de hem yapay zekâyı hem de bir değerlendirici kullanıp daha hızlı sonuç verecek dil sınavları yapacaklarını aktardı.

ChatGPT'den Artık Market Alışverişi Yapılabilecek: İşte OpenAI'ın Yeni İş Birliği ChatGPT'den Artık Market Alışverişi Yapılabilecek: İşte OpenAI'ın Yeni İş Birliği
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim