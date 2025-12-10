ÖSYM, Sınavlarda Yapay Zekâyla Hazırlanan Sorular Kullanıldığını Açıkladı

ÖSYM Başkanı, sınavlarda yapay zekânın kullanılmaya başladığını açıkladı. 2 YDS sınavında tam geçerlilik alan yapay zekâ tarafından hazırlanmış sorular kullanıldı. Gelecekte bu tarz soruların artacağı da ifade edildi.

Yapay zekâ teknolojileri gittikçe daha yaygın hâle gelirken farklı alanlara da entegre edilmeye başlamıştı. Bunlardan biri de eğitimdi. Öyle ki öğretmenlerden öğrencilere kadar birçok insan yapay zekâyı kullanıyordu. Şimdi ise **Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) **tarafından bir açıklama geldi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kurumun sınav süreçlerinde yapay zekâ kullanımının giderek artacağını belirtti. Özellikle de yabancı dil sınavlarında yapay zekâyla hazırlanmış sorular konusunda adımlar atıldığını açıkladı.

2 YDS’de yapay zekâ tarafından hazırlanan sorular kullanıldı

Ersoy’un açıklamalarına göre yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı ya da bilinen adıyla YDS’de yapay zekâ soruları kullanıldı. 2 farklı YDS’de bu soruların kullanıldığı belirtilirken soruların geçerlilik ve güvenilirlik açısından tam not aldığı belirtildi. Bunu artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

Her yıl yaklaşık 60-70 sınav ve yaklaşık 25-30 yerleştirme işlemi gerçekleştirdiklerini söyleyerek soru havuzunu genişletme ihtiyaçları olduğunu aktardı. Havuzu artırma hedefleri kapsamında da yapay zekâyı aktif şekilde kullanılacağını belirtti. Dil sınavlarına ağırlık verileceğini söyleyen başkan, bunun uzun soluklu bir süreç olacağını hemen tam sonuçlara varılamayacağını da ekledi. Projelerinin devam ettiğini söylerken birkaç yıl içerisinde istenilen sonuçlara ulaşacaklarını aktardı.

Ayrıca her hafta randevulu sistemle dil sınavı yapmak istediklerini de belirtti. On binlerce insanı aynı anda sınava almaları gerektiğini söyleyen ÖSYM Başkanı, aynı zamanda değerlendirmelerde de hem yapay zekâyı hem de bir değerlendirici kullanıp daha hızlı sonuç verecek dil sınavları yapacaklarını aktardı.