ChatGPT'den Artık Market Alışverişi Yapılabilecek: İşte OpenAI'ın Yeni İş Birliği

OpenAI, market alışverişi hizmeti Instacart ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Artık ChatGPT üzerinden Instacart yoluyla market alışverişi yapılabilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI dünyanın en popüler yapay zekâ aracı konumunda bulunan ChatGPT’ye sürekli farklı farklı özellikler getiriyordu. Alışveriş özellikleri de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda yepyeni bir hamle geldi. OpenAI, paylaştığı bir blog gönderisiyle ABD ve Kanada’da market alışverişi ve teslimatı hizmeti sunan Instacart ile yeni bir iş birliğine gittiğini duyurdu.

OpenAI ile Instacart arasında yapılan iş birliği, ChatGPT’ye yepyeni özellikler getirecek. Öyle ki artık kullanıcılar, Instacart yoluyla ChatGPT üzerinden market alışverişi yapma imkânına sahip olacak.

Market alışverişi listeleri, yemek fikirleri ve çok daha fazlası ChatGPT üzerinden yapılabilecek

Instacart ile OpenAI iş birliği, kullanıcıların ChatGPT’yi market konusunda da kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. ChatGPT’den hiç ayrılmadan yemek fikirleri konusunda beyin fırtınası yapma, market alışverişi listesi yapma, sepetinize ekleyip Instacart yoluyla alışveriş yapma gibi harika özellikler kullanıcıya sunulacak.

Tabii ki bu özellikler şimdilik ABD’de açılıyor. Türkiye’de yok. Instacart ile OpenAI’ın aslında bir süredir ortaklığı bulunduğunu eklemek gerek. 2 yıl önce Instacart, uygulamasında ChatGPT destekli bir yapay zekâ aracı kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise bu ortaklık daha da derinleştirildi ve Instacart uygulaması ChatGPT’ye entegre edildi.

OpenAI, getirdiği özelliklerle ChatGPT’yi bir her şey uygulamasına çeviriyor. Bu da insanların hiç ChatGPT’den ayrılmadan farklı farklı işlemleri yerine getirebilmesi demek. Yeni market alışverişi özelliğinin çok faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Uygun fiyatlı ürünleri anında bulma, bir yemek tarifi için gerekli malzemeleri öğrenme, ev ihtiyaçlarınızın listesini oluşturma ve bunların siparişini verme gerçekten harika özellikler.

