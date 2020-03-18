ABD’de 12 yaşındaki otizmli bir çocuk olan Anthony Schmidt, en büyük hobisi olan model otomobil fotoğrafçılığını kitaba dökme amacıyla Kickstarter’da başlattığı kampanyada 43 bin dolar toplamayı başardı.

Pek çok kişi çocukluğunda oyuncaklar toplamıştır. Bunlardan bir kısmı zaman içerisinde annelerimizin küçük kuzenlerimize verdiği oyuncaklar olarak kaybolsa da Lego, figür gibi pek çok şey hâlâ koleksiyonlarda yer alıyor.

12 yaşındaki genç adam Anthony Schmidt’in hikayesi de aslında bu aşamaya kadar çok da farklı değil. Otizmli bir birey olan Schmidt, hayatı boyunca otomobillere ilgi duyuyor. Bu da onu önce oyuncak sonra da gerçekçi model otomobillere yönlendirdi.

Genç yaşta büyük başarı

Anthony Schmidt’in otomobillere duyduğu sevgiyi ölümsüzleştirmesi ise çok uzun sürmedi. Genç sanatçı bir süre sonra, annesinin iPhone’unu kullanarak otomobillerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu kareler rastgele çekilmiş kareler de değildi, mizanseni ona göre ayarlanmış özenli eserlerdi.

Anthony’nin fotoğrafları o kadar beğenildi ki bir süre sonra internet üzerinden hizmet verdiği bir satış sayfası kurdu. Sosyal medyada çok beğenilen bu fotoğraflar, genç sanatçıya binlerce de takipçi kazandırdı. Genç sanatçının kendi fotoğraflarından oluşan bir 2020 takvimi de sayfasından 15 dolara satılıyordu.

Anthony’nin annesi de oğlu hakkında konuşurken, onun çok etkileyici bir çocuk olduğunu ve fotoğrafları çekmek için de arabalarını dış mekanlara çıkarmayı tercih ettiğini söyledi. Böylece genç sanatçı araçlarının karelerinde gerçek birer otomobil gibi görünmesini sağladı.

Kickstarter’da 43 bin dolar toplandı

Anthony’nin annesi, oğlunun otizmli olmasının da yaptığı çalışmalara etki ettiğini belirtiyor. Oğlunun durumundan dolayı sesler ya da ışık gibi uyaranlardan olumsuz etkilenebildiğini söyleyen anne, oğlunun aynı zamanda kolay fark edilmeyen detayları görebildiğini belirtti.

Genç sanatçının eserlerini bastırmak amacıyla açtığı Kickstarter sayfasında ilk olarak belirlediği 20 bin dolarlık limiti de aşmayı başardı. Genç sanatçı, 2019 yılının Temmuz ayında başladığı yolculuğunda dolu dizgin ilerliyor.