Bir Fotoğrafçı, Dünyanın En Renkli Örümceğini Fotoğrafladı

31 yaşında amatör bir fotoğrafçı olan Pavan Tavkere, dünyanın en renkli örümceği olarak da bilinen tavus kuşu örümceğini fotoğraflamayı başardı. Yalnızca 0,75 cm uzunluğunda olan bu örümcek, her yıl şubat ve nisan ayları arasında oldukça yaygın olarak görülüyor.

31 yaşında amatör bir fotoğrafçı olan Pavan Tavkere, dünyanın en renkli örümceği olarak da bilinen tavus kuşu örümceğini tüm ihtişamıyla fotoğraflamayı başardı. Örümceklerde yer edinmiş ‘korkunç ve sevimsiz’ imajının aksine oldukça sevimli ve ilgi çekici olan bu örümcek türü, tavus kuşunu andıran rengarenk desenleri nedeniyle tavus kuşu örümceği olarak anılıyor.

Hindistan’ın Bangalore kentinde yaşayan Pavan, yalnızca 0,75 cm uzunluğunda olan tavus kuşu örümceğini şehrin JP Nagar bölgesinde gördüğünü belirtiyor. Bu sevimli örümceği ilk gördüğünde oldukça şaşırdığını söyleyen amatör fotoğrafçı, o anları anlatırken “Bu bir renk cümbüşüydü ve küçük dostum tek bir yerde üç saniyeden fazla durmuyordu” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en renkli örümceği yakından işte böyle görünüyor:

Pavan, böylesine nadir görülen bir örümcek türünü diğer örümcek meraklılarına göstermek için hemen birkaç fotoğraf çektiğini söylüyor. O esnada orada bulunan tek kişi olmayan 31 yaşındaki genç adam, birkaç kişinin daha fotoğraf çektiğini görünce daha etkileyici bir görüntü elde etmek için birden fazla flaş kullanmaya karar verdiğini ve ikinci flaşı ayarladıktan sonra başka bir noktaya geçip yaklaşık 20 dakika boyunca çekim yaptığını belirtiyor.

Sıçrayan örümcek ailesinde yer alan tavus kuşu örümcekleri, isminden de anlaşılabileceği üzere oldukça ürkek ve bir noktada asla birkaç dakikadan daha fazla kalmıyor. Bu noktada Pavan da örümceği fotoğraflamayı başardıktan sonra onun yerdeki kuru yaprakların arasında gözden kaybolduğunu söylüyor.

Bir bilgi teknolojisi şirketinde çalıştığı bilinen ve fotoğraf meraklısı olan 31 yaşındaki Pavan Tavkere, bu sevimli örümceklerin her yıl şubat ve nisan ayları arasında oldukça yaygın olarak görüldüğünü de sözlerine ekledi.