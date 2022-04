Otobüs Biletlerinin Fiyatı Uçak Bileti Fiyatlarına Yetişti

Ekonomide yaşanan kötü gidişat ulaşımı da vurdu. 3 ayda yüzde 80 artan otobüs biletlerinin fiyatı, insanları uçağa yönlendirdi. Otobüs ile ulaşımın fiyatı, uçak ile ulaşımın fiyatını yakalarken, en ucuz seyahat aracı tren olarak kayda geçti.

Ekonomi cephesinde yaşanan kötü gidişat, her sektörü derinden yaraladı. Gıdadan tutun da elektroniğe kadar her alanda kat be kat artan fiyatlar, ulaşımı da doğal olarak vurdu. İkiye katlanan otobüs fiyatları, önceki zamanlarda uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen otobüsleri bile arkaplana itti. Veriler, otobüsü tercih eden vatandaş sayısının 3'de 2 oranında düştüğünü gösteriyor. İnsanlar, şehirlerarası seyahatte uçakları tercih ediyor.

TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım'ın açıklamalarına göre geçen bayrama göre bu bayram döneminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Nitekim otobüs biletlerinin fiyatlarının 3 ayda yüzde 80 artması, vatandaşların uçaklara yönelmesine sebep oldu. Yükselen otobüs fiyatları, birçok yerde uçak bileti fiyatlarına yaklaşırken, bazı yerlerde uçaklar otobüslerden daha ucuza binilebiliyor.

En ucuz ulaşım tren ile sağlıyor

Yaptığı açıklamalarda, fiyatlardan yakınan TOF Başkanı Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değildir." sözleri ile bilet fiyatlarının yaşattığı sorunu dile getirdi.

Bir önceki bayramlara göre büyük bir sıkıntının var olduğunu söyleyen Federasyon Başkanı, otobüsü tercih eden vatandaşın 3'de 2 oranında azaldığını açıkladı.

"Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese edildiğinde çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı. Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulunmazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum yok. Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde ki pandemi sürecinde bile bu kadar kötü olmadı. Sadece 28 ve 29'unda 2 günlük bir doluluk var. Onun dışında dönüşleri bekleyeceğiz, 2 gün de dönüşte yoğunluk olur"

İnsanlar Tatile Bile Gitmiyor

Bir otobüse 35-40 kişiden daha az vatandaş bindirilmediğinde para kazanamadıklarını söyleyen Yıldırım, insanların tatile bile gitmediklerini, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

"İnsanlar memleketlerine tatile giderlerdi, tatil yerlerine giderlerdi şu anda çok az bir talep var. Bu kadar sıkıntılı bir bayramı ilk defa yaşıyoruz. Otobüsler parklarda yatıyor, ilave sefer açma durumumuz yok. Son 3 ay içerisinde bilet fiyatlarında yüzde 80'e yakın bir artış oldu. Bu bile kurtarmıyor çünkü buradan bin kilometrelik bir mesafeye gidiş dönüşte yaklaşık 15 bin liralık sadece yakıt masrafı var. Bir otobüse en az 35-40 kişi koymadıktan sonra para kazanma şansımız yok"