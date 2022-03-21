Artan maliyetler, otobüs ve uçak bileti fiyatlarına zam olarak dönecek gibi görünüyor. Zira sektör kaynaklarının açıklamalarına göre otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 civarı zam gelecek. Uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat için de 100 TL'lik artış isteniyor...

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şu sıralar otobüs yolculuğu yapmayı planlayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım tarafından yapılan açıklamalarda, otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 civarı zam yapılacağı ifade edildi. Mustafa Yıldırım, zammın nedeni olarak artan maliyetleri gösterdi. Özellikle de akaryakıt fiyatları ile yol ve köprü ücretleri, otobüs taşımacılığı sektörünü zora sokmuş gibi görünüyor.

“Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre, vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli. Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı.” ifadelerini kullanan Mustafa Yıldırım, “Sonrasında piyasaları takip edeceğiz ama kısa zamanda bir düzelme görülmüyor gibi...” ifadeleriyle en azından kısa vadede hiçbir şeyin düzelmesini beklemediklerini söyledi.

Uçak fiyatlarında da durum farklı değil

Artan maliyetler yalnızca kara yolu ulaşımını değil, hava yolu ulaşımını da doğrudan etkiledi. Hatta iç hat hava yolu tavan bilet fiyatları, birkaç ay içerisinde 499 TL'den 699 TL'ye kadar yükseldi. Ancak zamlar bu kadarla sınırlı kalmayacak. Zira Pegasus Hava Yolları CEO’su ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane tarafından yapılan açıklamalara göre tavan bilet fiyatları için 899 TL taleplerinin olduğu ifade edildi. Bu zam henüz kesinleşmedi.

İşin kötü tarafı, her iki sektör temsilcileri de gelecek için olumlu bir tablo çizmiyorlar. Bu bağlamda hem otobüs taşımacılığı sektörü yetkilileri hem de uçak taşımacılığı sektörü yetkilileri, zamların bir süre daha devam edeceğini ifade ediyorlar. Durum bu şekilde devam ederse taşımacılık sektörü çok ciddi anlamda yara alacak gibi görünüyor. Neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz...