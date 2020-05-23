Bir otomobil üreticisinin en büyük görevlerinden birisi de trendleri takip etmek, günümüzün teknolojisini ve trendlerini geleceğin teknolojisi ile harmanlamak olarak düşünülebilir. Fakat bu içinde bulunduğumuz salgın durumunda üreticiler, araçlarını yeni bir teknoloji ile dezenfekte edecek.

Koronavirüs sebebiyle tüm dünya bugünlerde zor bir süreçten geçiyor. Hemen hemen her alanda ve özellikle ekonomide etkilerini kötü bir şekilde hissettiren bu salgın durumu, otomobil üreticilerini koronavirüs sonrası pazarda yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerini ellerinde tutmak için yeni yöntemler geliştirmeye itiyor. Bu bağlamda önce Çin'den ve ardından büyük bir otomobil üreticisi olan Volvo'dan yeni koronavirüs teknolojilerine dair yeni haberler gelmeye başladı. Volvo'nun belirttiği üzere yeni çıkacak olan elektrikli araçları N95 sertifikalı hava filtreleme sistemine sahip olacak. Volvo'nun ardından Hyundai da, UV ışıklı bir dezenfekte sistemi kullanacaklarını açıkladı. Bu sistem arabaların içerisine tepe lambaları gibi yerleştirilecek. Ayrıca bu hafta Peugeot, Citroën ve Vauxhall markaları da anti bakteriyel temizleme sistemlerini açıkladılar ve 29 maddelik bir araç kontrol rehberi yayınladılar.

IHS Markit'de bu konu üzerine 5 ülke genelinde araç sahipleri ile bir anket gerçekleştirdi. Bu anketin sonuçlarına göre katılanların %80'i, aracı sterilize eden teknolojiye sahip bir araca ekstra para ödeyebileceklerini söyledi. Cox Automotive tarafından yapılan bir diğer ankette de araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu yeni çıkan araçlarda hava filtreleme teknolojisinin bulunması gerektiğini söylüyor.

Yeni nesil araçlar UV ışınları ile sterilize edilecek

Bir Fiat yetkilisi verdiği röportajda, araç içi dizaynında koronavirüs dâhilinde alınan kararları "Son dönemlerde yaşadığımız olaylar bizi araçlarımızın içerisine yeni havalandırma teknolojileri eklememiz gerektiğini gösterdi. Ayrıca araç içi tasarımlarımız için de yeni anti bakteriyel maddeler ve temizlemesi kolay yüzeyler araştırmaya başladık." sözleriyle ifade etti. Ayriyeten Michigan merkezli teknolojisi firması GHSP, 'grēnlite' isimli UV-C ışık sistemini bu seneki CES'de tanıttı. Hyundai'ın UV ışıklı dezenfekte teknolojisine çok benzer bir şekilde, grēnlite da tepe lambası şeklinde aracın içine yerleştiriliyor ve araç içinde kimse bulunmadığını tespit ettiğinde sterilize işlemine başlıyor ve ayrıca sterilize etme döngülerini de kendisi otomatik olarak planlıyor. Bu sistem hâlihazırda bazı bölgelerde acil durum araçlarında kullanılmaya başlandı.

Bu sistemlerin yeni araçlarda kendilerine yer bulup bulamayacağını koronavirüs salgınının seyri belirleyecek diyebiliriz. Eğer yakın zamanda bir aşı ortaya çıkar ve koronavirüsün etkisi zayıflarsa büyük ihtimalle insanların tekrar eski yaşam standartlarına dönmesi ve salgını unutması çok uzun zaman sürmeyecektir. Böyle bir senaryoda hala araçlar için bu teknolojiler konuşuluyor olur mu bilinmiyor.