Kavurucu yaz sıcaklarında veya dondurucu soğuklarda arabaya biner binmez elimizin gittiği ilk yerlerden biridir klimalar. Yüzümüze çarpan soğuk havayla bir nebze de olsa serinlemek oldukça iyi hissettirir. Keza buz kesmiş ellerimizi dakikalar içerisinde ısıtmak da oldukça rahatlatıcı olur.

Buraya kadar sorun yok ancak elbette klimalar da su yakmıyor. Yakıtın bir hayli pahalı olduğu şu dönemlerde, klimanın da yakıt harcayarak çalışması oldukça can sıkıcı ve otomobil sahiplerini hesap yapmaya daha da itiyor.

Peki klimaların harcadığı yakıt miktarı ne kadar ve camı açmak mı yoksa klimayı açmak mı daha ekonomik?

Otomobillerdeki çoğu elektronik donanım gibi klimalar da ihtiyacı olan enerjiyi, motordan yakılan yakıttan karşılar.

Fakat klima kullanımı aracın; yaşına, hızına, boyutuna, motor gücüne ve dış sıcaklığına bağlı olarak yakıt verimliliğini farklı ölçülerde etkiler. Örneğin doğru klima kullanımı dizel araçlarda 100 kilometrede 1-1,5 litre, benzinlilerde ise 1-2 litre arasında yakıt sarfiyatına sebep olur.

Bu noktada akıllara gelen bir diğer soru ise cam açmak mı yoksa klima kullanmak mı daha ekonomik?

Bu konuda en belirleyici olan faktör, aracın hızıdır. Aslında klimanın doğru kullanımı da bu noktada devreye girer. Sürüş hızının 80 km/s’nin üzerinde olduğu durumlarda klima açmanın cam açmaktan daha ekonomik olduğu söylenebilir.

Çünkü yüksek hızlarda camı açmak, aerodinamik sürtünme yaratır ve yakıt tüketimini daha çok arttırır. Kısaca hızlı bir sürüşte klimayı açmak, camları açmaktan daha ekonomiktir. Fakat şehir içinde dur-kalk trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda camı açmak tam tersi yakıt tasarrufu noktasında daha makuldür.

Söz konusu yakıt tüketimi olduğunda, otomatik ve manuel klima arasında bazı farklılıklar ortaya çıkar.

Otomobillerdeki klima sistemleri yakıt tüketimini doğrudan etkilediği için üreticiler de bu konuda farklı çözümler sunar. Örneğin, geleneksel manuel klimalara alternatif olarak geliştirilen bilgisayarlı otomatik klima sistemleri, oldukça verimli bir performans sağlar.

Bu iki klima sistemi arasındaki fark, aslında oldukça basittir. Manuel klimalar, kabine pompalanan hava sıcaklığının ve hızının, elle ayarlandığı klima sistemlerini temsil eder.

Günümüzde çoğu otomobil, manuel klima sistemine sahiptir ancak bazı modellerde sürücülere opsiyonel olarak, otomatik klima seçeneği de sunulur.

Daha gelişmiş ve bilgisayarlı bir sistem olan otomatik klima, adından da anlaşılacağı gibi araç içi sıcaklığı otomatik bir şekilde ayarlar. Dışarıdaki hava sıcaklığına göre kabin içindeki sıcaklığı sabit bir seviyede tutan bu sistem ise bir dizi sensör yardımıyla çalışır.

Yakıt tüketimine olan etkisi de tam da bu noktada ortaya çıkar. Manuel klimalı araçlarda sürücüler, sıcaklığı düşürmek veya artırmak için klimayı belirli bir süre tam güçte çalıştırdıkları için yakıt tüketimi fazladır.

Otomatik klimalarda ise belirlenen sıcaklık, sürekli korunduğu için kabindeki ideal sıcaklık elde edildikten sonra düşük güçte çalışmaya devam eder. Bu da yakıt tüketiminde manuel klimalara kıyasla, %25 daha tasarruflu bir kullanım sağlar.

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