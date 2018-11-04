Şüphesiz ki otomobillerde fren sistemleri hayati önem taşıyor. Ancak hayati önemi olan bu parçalara gerekli önemi veriyor muyuz?

Otomobil Yaptığınız düzenli bakımlar ve dikkatiniz sayesinde hem daha güvenli hem daha keyifli sürüşler yaşıyabilirsiniz.

Amerika’da yapılan araştırmalara göre yapılan kazaların sadece %5’i doğrudan frenleme ile alakalı. Ancak kazaya sebep olanlar listesinin neredeyse her maddesi ile bağlantısı bulunuyor. Peki bunu önlemek için neler yapabiliriz?

Frenlerden Ses Gelmesi

Aslında bu konuda kesin bir yargıya ulaşmak oldukça zor ancak frenlerinizden ses gelmesinin birden fazla nedeni olabilir. Siz en iyisi ihtimalleri göz önününde bulundurarak yetkili birinden yardım alın.

Neden olabilir?

Bağlantı cıvataları uzundur.

Disk kalipere sürtüyordur.

Tekerlek yatakları gevşektir.

Balatalar aşınmıştır ve pabuç üniteleri diske sürtüyordur.

Fren İle Birlikte Otomobilinizin Bir Yöne Kayması

Neden Olabilir?

Balatalar greslenmiş veya hidrolikle ıslanmıştır.

Kaliper pistonları sarmıştır.

Lastik havaları eşit değildir.

Aracın ön düzen ayarları bozuktur.

Fren hidrolik tıkanmıştır, balatalar değiştirilir.

Fren Pedalının Çok Sert Olması

Frenleme etkisini hissetmeden önce çok baskı yapmak.

Neden Olabilir ?

Güç ünitesi çalışmıyordur.

Balatalar greslenmiş veya yağlanmıştır.

Balatalar aşınmıştır.

Yanlış balata kullanılmıştır.

Kaliper pistonu sarmıştır.

Fren Pedalının Çok Yumuşak Olması

Frenleme etkisininin neredeyse pedalın sonunda başlaması.

Neden Olabilir ?

Diskte aşırı yalpa vardır.

Sistemde hava vardır veya fren hidroliği azalmıştır.

Fren hidrolik kalitesi uygun değildir.

Tekerlek yatağı gevşektir.

Kaliper pistonu ve lastiği arızalıdır.

Fren Sırasında Titreşim

Neden Olabilir?

Diskte yalpa fazladır.

Diskin paralelliği bozulmuştur.

Tekerlek yatağı gevşektir.

İkaz Işıkları

Konsolunuz yanan frenleriniz ile ilgili ışıklar.

Bütün bu durumların birbirinden bağımsız çeşitli sebepleri olabilir. Tozlanma, su gibi basit şeyler de bu etkilere sebep olabilirken fren hidroliği gibi önemli konularda sizi bekliyor olabilir.

Fren Bakımları

Balata Değişimi : Balata değişimi için belirli bir süre sunulmamaktadır. Kullandığınız aracın özellikleri yada yol şartları gibi birçok etken bu süreci etkilemektedir. Fren balatalarınızı periyodik olarak kontrol etmeniz önerilir

Fren Hidroliği : Otomobil üreticileri fren hidroliğinin 2 ila 4 yılda bir değişmesi gerektiğini söylüyor. Ancak buna karşılık kimi uzmanlar bunun her yıl olması gerektiğini söylüyor.