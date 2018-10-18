Türkiye'nin İlk Tam Elektrikli Yerli Otomobili Ortaya Çıktı

Tasarımından motoruna kadar tamamen yerli olan ve en kısa sürede üretimine başlanması beklenen Türkiye'nin ilk tam elektrikli yerli otomobili ortaya çıktı.

Türkiye, çok uzun yıllardır bir yerli otomobil üretme hevesi taşıyor. Bu zamana kadar pek çok girişim gerçekleşmiş olsa da bir seri üretim ortaya konamadı. Buna karşılık son yıllarda bu heves, fiili çalışmalara dökülmüş durumda. Dr. Gürsel Güzel’in önderliğinde üretilen Türkiye’nin tam elektrikli yerli otomobili, İstanbul’da bir fuarda ortaya çıktı.

Şık ve dinamik bir tasarıma sahip olan otomobilin motorundan şasisine, ana tasarımından iç mekanına kadar her şeyi yerli üretim. Söz konusu otomobilin seri üretime geçmesindeki şu an için tek engel, resmi sertifikasyon ve prosedürlerin tamamlanmamış olması. Tüm işlemler tamamlandığında araç 200 bin TL fiyatı ile satışa sunulacak.

150kW’lık bir motordan güç alan yerli otomobil, 203 beygirlik güce sahip. Tek şarj ile azami menzili 400 kilometre olan aracın 100 kilometre mesafede 10 TL’lik elektrik tükettiği dile getirildi. Aracın resmi prosedürlerinin tamamlanmasının hemen ardından seri üretimin ve satışların başlaması bekleniyor.

Dr. Gürsel Güzel, görücüye çıkardıkları araç hakkında, ‘’İç-dış tasarım, bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir.’’ dedi.