Otomobillerin Kapılarını Saniyeler İçinde Açabilen Cihaz

Anahtarsız otomobillerin kapısını saniyeler içinde açabilen bir teknoloji, bir kişi tarafından sanki normal bir şeymiş gibi satılıyor. EvanConnect takma adını kullanan adam, otomobil çalmak yerine geliştirdiği cihazı satarak para kazanmayı tercih ediyor.

"EvanConnect" takma adını kullanan bir adam, dijital ve fiziksel suç arasında bir köprü oluşturuyor. Binlerce dolara sattığı cihazlar, diğer insanların ileri teknoloji araçlara girebilmesine ve çalmasına izin veriyor. Evan, ABD, İngiltere, Avustralya, bazı Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinde müşterileri olduğunu iddia ediyor.

Evan, cihazın nasıl çalıştığını bir video çekerek ortaya koydu. Video, gerçek bir soygunu göstermiyor. Evan, cihazların özelliklerini göstermek için bir arkadaşının Jeep marka otomobilini kullandı.

Videoda gösterilen senaryo oldukça basit. Evan ve arkadaşı önce otomobili bir otoparka park ederek kapısını kilitliyor. Ardından içlerinden biri, dizüstü bilgisayar boyutunda bir cihaz kullanıyor. Cihazın dış kasasındaki düğmeleri kullanarak, LED ekran yardımıyla çeşitli işlemler yapılıyor. Ardından, üst kısmında anteni olan küçük bir kutunun üzerindeki düğmeye basarak kapıya yaklaştırılıyor. Cihazın ekranındaki yazılar değişiyor ve aracın kapısı saniyeler içinde açılıyor.

İki parçadan oluşan cihazlardan biri, aracın anahtarın yakınında olup olmadığını tespit etmek için gönderdiği düşük frekansı dinliyor ve 2.4 Ghz veya üstünde bir frekans yayınlıyor. İkinci bir kişi tarafından kullanılan diğer cihaz, bu yüksek frekanslı sinyali alarak, düşük frekansta tekrar yayınlıyor. Yani cihazlardan biri araç, diğeri anahtar işlevi görüyor. Sonuç olarak kapılar açılıyor.

Evan, cihazlarının 2014'ten sonra üretilen Mercedes, Audi, Porsche, Bentley ve Rolls Royce gibi 22-40 khz frekansları kullananlar dışında tüm araçlarda çalıştığını belirtiyor. Ayrıca bu aydan itibaren tüm araçların kilidini açabilen 20-40 khz cihazı satmaya başlayacağını belirtiyor. Cihazların fiyatı 9.000-12.000 dolar arasında değişiyor.

Evan'ın otomobilin kapısını saniyeler içinde açtığı video