Otomobillerin Yengeç Gibi Yan Yan Gitmesini Sağlayan Teknoloji Geliştirildi [Video]

Geely, otomobillerin yanal olarak hareket etmesini sağlayan yeni bir teknoloji duyurdu. Tüm tekerleklerin bağımsız olarak 90 derece dönebilmesini sağlayan teknolojinin standart hâle gelip gelmeyeceği belli değil.

Çinli otomobil üreticisi Geely, sektördeki standartları değiştirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "EX5" olarak isimlendirdiği elektrikli crossover prototipini tanıttı. Bu otomobil, sahip olduğu özel bir teknoloji ile tekerleklerini 90 derece döndürebilecek.

Geely tarafından yapılan açıklamaya göre EX5'in sahip olduğu teknoloji, doğrudan tekerleklerin içine yerleştirildi. Tüm tekerleklerin bağımsız olarak çalışabilmesini ve 90 derece dönebilmesini sağlayacak bu özel teknoloji, otomobilin sadece dar alanda yüksek manevra yapabilmesini değil, yanal olarak hareket edebilmesini de sağlayacak.

Geely'nin yeni teknolojisi işte böyle görünüyor:

Geely'nin yeni teknolojisi oldukça etkileyici görünüyor ancak bu tür bir teknoloji, bazı dezavantajlarla gelecek gibi görünüyor. Zira tekerleklerin 90 derece dönebilmesi demek, iç tasarımda daralma yaşanabileceği anlamına geliyor. Şirketten bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken EX5'te bu özelliğin standart olup olmayacağı da belli değil.

Geely, geliştirdiği teknoloji kapsamında EX5'e "Yengeç Modu" isimli bir özellik ekleneceğini ifade ediyor. Yani bu özellik sadece park amacıyla kullanılmayacak. Ayrıca özelliğin gelecekte Geely mobil uygulaması ile entegre hâle getirilmesi, uzaktan kontrol kapsamında da tekerleklerin 90 derece dönebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Geely'nin tekerlekleri 90 derece döndürebilen özelliği işte böyle çalışıyor: