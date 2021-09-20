Oturup Kedi Videoları İzleyecek Gönüllüler Aranıyor

ABD ve Kanada'da bir grup bilim insanı, iki kedisi olan kişilerle bir araştırma yapacak. Araştırma kapsamında kedi videoları izletilecek kişiler, bu videolarla kendi kedilerinin davranışlarını karşılaştıracaklar. Uzmanlar, araştırmanın kedi sağlığı ve refahıyla ilgili önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

ABD'de California Davis Üniversitesi, Kanada'da ise British Columbia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ortak bir çalışma başlattılar. Bu çalışma kapsamında kedilerin davranışlarını daha iyi bir şekilde anlamayı amaçlayan bilim insanları, evlerinde 2 tane kedi besleyen insanlara kedi videoları izletecekler. İlginç araştırma, sonuçları açısından pek çok şeyi değiştirebilir gibi görünüyor.

Gönüllülük esasına dayanan araştırma kapsamında iki kedisi olan bireyler, 10 farklı video izleyecekler. Kedilerin birbirleriyle ilişkilerini gösteren bu videolar, izlendikten sonra “son derece olumludan aşırı olumsuza” doğru oylanacak. Çalışma katılımcıları ayrıca, videolarda gördükleri kedi davranışları ile kendi kedilerinin davranışları arasında nasıl bir benzerlik olduğunu açıklayacak.

Kedi sahiplerinin cevapları, uzmanlarca incelenecek

Ankete katılan insanların vereceği cevaplar, uzmanlar tarafından tüm detaylarıyla incelenecek. Yapılacak incelemeler sonucunda kedilerin sağlığı ve refahları için neler yapılabileceği hususları belirlenmiş olacak. "Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir." diyen bir bilim insanı, evlerinde kedi besleyenler için önemli bilgiler açıklayabilecekler gibi görünüyor.

ABD ve Kanada'da yaşayan, 18 yaşını doldurmuş ve iki tane kedisi olan kişilerin başvuru yapabilecekleri çalışma, büyük bir ilgi görecek gibi görünüyor. Üstelik bilim insanları, amaçlarına ulaşabilirlerse evlerinde kedi besleyen milyonlarca kişi için yepyeni bir dönem başlayabilir.