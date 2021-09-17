10 Yıl Önce Kaybolan Kedi Mikroçip Sayesinde Bulundu

10 yıl önce kaybolan Forbes adlı kedi, sahiplerinden kilometrelerce uzakta bulundu.

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan mikroçip uygulaması evcil hayvan ve hayvan severlerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Evcil hayvanlar için dijital bir kimlik işlevi gören mikroçip teknolojisi sayesinde kaybolan hayvanların sahiplerine kolayca ulaşması hedefleniyor.

İskoçya’nın Aberdeen kentinde bulunan bir kedinin üzerinde yapılan mikroçip taraması sonucunda bir telefon numarasına ulaşıldı. Bu telefon numarası aranarak kedinin 10 yıl önceki sahipleriyle iletişim kuruldu.

Mikroçip sayesinde sahiplerine ulaşıldı

Forbes Mart 2011 yılında kaybolmuştu, yıllar sonra mikroçip sayesinde evine döndü. Kedinin bulunduğu yerden iki mil uzakta Edinburgh’da yaşayan sahipleri Forbes’u büyük şaşkınlık ve sevinçle karşıladı. Yavruyken birlikte yaşamaya başlayan Henderson ailesi Forbes ile aralarında özel bir bağ olduğunu ve kaybolduğu zaman çok üzüldüklerini ifade etti. Kaybolduğunda kayıp ilanları asarak ve o dönem yaşadıkları Rosemount’ta kapı kapı dolaşarak olabilecek her yeri aramışlar ancak aylarca süren aramaların sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybetmiş olabileceğini kabullenmişlerdi. Mart 2011 yılında kaybolan Forbes yıllar sonra mikroçip sayesinde evine döndü. Neil Henderson onu bir daha görebileceklerini düşünmedikleri için bulunduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını bunu bir rüyanın gerçekleşmesi olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Forbes’u fark ederek mikroçipindeki telefon numarası sayesinde sahiplerine ulaşan hayvan kurtarma görevlisi Greg Stevenson da Forbes’un ne kadar süredir kayıp olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Yıllar sonra yuvasına dönen Forbes’un bunca yıl nerede olduğu ya da ne gibi maceralar atlattığı ise bir sır olarak kalacak.

Mikroçip uygulaması nedir?

Mikroçip, kalıcı bir elektronik tanımlama yöntemidir. Evcil hayvanların boynunun arkasındaki omuz bıçaklarının arasına deri altına implante edilerek uygulanır. Her çipin, bir mikroçip tarayıcı kullanmak suretiyle geliştirdiği ve algıladığı benzersiz bir numarası bulunur. Mikroçip numarası, hayvan ve sahibi hakkındaki ayrıntılarla birlikte bir mikroçip veri tabanı kaydına kaydedilir.