Outward 2, 2026’da Geliyor

Outward 2’nin yeni fragmanı yayınlandı. RPG tutkunlarını heyecanlandıran oyun, 2026’da PC’ye geliyor. Geliştirici ekip daha zengin bir macera vadediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Outward 2, bağımsız stüdyo Nine Dots tarafından geliştiriliyor ve oyunculara “efsane değil, gerçek bir macera” deneyimi sunmayı hedefliyor. İlk oyunun ardından gelen geri bildirimler doğrultusunda oyun, grafik ve oynanış açısından tamamen yenileniyor.

Yeni oyun; mevsim geçişleri, donanım ağırlığı, sırt çantası sistemi ve taşıyıcı hayvanlar gibi detaylarla daha gerçekçi bir hayatta kalma deneyimi sunacak. Ayrıca üç farklı başlangıç senaryosu ve on bir arka plan seçeneğiyle karakter gelişimi zenginleşecek.

Fragmanda öne çıkan bir diğer detay ise yıl boyunca değişen çevresel koşullar. Örneğin, kışın donan nehirler üzerinden geçilebilecek. Bu dinamik yapı, oyuncuların stratejilerini doğrudan etkileyecek.

Outward 2, hem split-screen hem çevrimiçi kooperatif oynanış sunacak. Serinin ilk oyunu 3 milyonun üzerinde satış elde etmişti. Yeni yapım, aynı başarıyı daha zengin bir deneyimle tekrarlamayı hedefliyor.

Oyunlar

