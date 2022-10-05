Overwatch 2, Yayınlanır Yayınlanmaz Siber Saldırıya Uğradı

Türkiye'de dün akşam saatlerinde yayınlanan Overwatch 2, daha ilk saatlerinde DDoS saldırısına maruz kaldı. İlk saldırının üzerine sorunları çözmeye başlayan geliştirici ekip, şimdilerde ikinci bir saldırıyla uğraşıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, popüler aksiyon oyunu Overwatch'un yeni sürümünün 4 Ekim 2022'de saat 22:00'de çıkış yapacağından bahsetmiştik. İlk kez 2016 yılında tanıştığımız Overwatch'un büyük bir ilgi görmesi, Overwatch 2 için olan heyecanı da artırmıştı.

Geliştirici ekip, oyunu planlandığı gibi yayınladı. Oyuncular, oynaması ücretsiz olan bu oyuna dün akşam itibarıyla erişme imkanı yakaladılar. Ancak ilk aşamada bazı sorunlar yaşandı. Oyuncular, Overwatch 2'nin yükleme ekranında takıldılar ve bazıları saatler boyunca beklediler. Twitter'dan açıklama yapan Blizzard patronu Mike Ybarra ise sunucularda yoğunluk olduğunu ve sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı.

Overwatch 2 sunucuları, daha ilk günden DDoS saldırısına kurban gitti!

İlk açıklamadan yarım saat sonra yeni bir açıklamada bulunan Mike Ybarra, olayın bir DDoS saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırıyı püskürtmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ybarra, oyuna giremeyen veya oyundan düşen oyuncuların da bu saldırı nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.

Mike Ybarra'nın Twitter'daki paylaşımı ve açıklaması şu şekilde:

Maalesef sunucularımızda toplu bir DDoS saldırısı yaşıyoruz. Ekipler, saldırıları azaltmak ve süreci yönetmek için çok çalışıyor. Bu, çok sayıda düşme ve bağlantı sorununa neden oluyor.

Sorunlar hala çözülmüş gibi görünmüyor

Oyunla ilgili yapılan resmi açıklamalara baktığımızda, son açıklamanın Overwatch 2 Oyun Direktörü Aaron Keller tarafından yapıldığını görüyoruz. Yaklaşık 2 saat önce Twitter'da bir paylaşım yapan Keller, ikinci bir DDoS saldırısının daha olduğunu, saldırıdan kurtulmak için ekipçe çalışıldığını söyledi. Saldırıların ne zaman son bulacağı ve oyuncuların ne zaman sağlıklı bir şekilde Overwatch 2 oynayacakları şimdilik bilinmiyor.

Aaron Keller'ın Twitter'daki paylaşımı ve açıklaması şu şekilde:

Sunuculardaki problemlerle ilgili aşama kat ediyor ve ikinci bir DDoS saldırısı üzerinde çalışıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.. Sabrınız için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız.