COVID-19'la Sigara Kullanımı Arasındaki İlişkiyi Araştırıldı

Oxford Üniversitesi'nin COVID-19'a ilişkin bir araştırması, sigara içenlerin hastalığa karşı daha fazla tehlikede olduğunu ortaya çıkarttı. Araştırmaya göre sigara içen bir bireyin koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma olasılığı, sigara içmeyenden yüzde 60-80 daha fazla.

Bilim insanları, koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günlerden beri sigara kullanımının risklerine ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar. Bu konudaki genel görüş, sigara içenlerin COVID-19'a yakalanma ve hastalığı ağır atlatma ihtimallerinin, içmeyenlere göre daha yüksek oluşuydu. Konuyla ilgili yeni bir araştırma daha yapan Oxford Üniversitesi, bugüne kadar ki genel kanının doğruluğunu bir kez daha ispatlamış oldu.

Dr. Ashley Clift'in liderliğinde bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, sigara içenlerin COVID-19'a yakalanma ve hastaneye yatış olasılıklarının içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ocak 2020 ila Ağustos 2020 aralığında COVID-19'a yakalanan 421 bin 469 kişinin verilerini detaylı bir şekilde inceleyen uzmanlar, hastalığa yakalanma, hastalığı ağır atlatma ve ölüm noktasında sigara içenlerin dezavantajlı olduğu sonucuna ulaştılar.

Hastaneye kaldırılma olasılığı yüzde 60-80 daha fazla

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sigara içen bir bireyin COVID-19'u hastanede geçirme olasılığı, sigara içmeyenlerden yüzde 60 ila yüzde 80 oranında daha fazla. Elbette bu olasılık, COVID-19 nedeniyle ölümlerin de sigara içen kişilerde daha fazla olduğu anlamına geliyor. Özellikle de aşı vurulmayan sigara tiryakileri, büyük risk altındalar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılar, "Veriler sigara içenlerin, sigara tüketmeyen insanlara göre COVID-19’dan daha çok etkilendiğini gösteriyor. Sigara içenlerin Covid-19’a bağlı sebeplerle ölüm oranı içmeyenlere göre daha yüksek." ifadelerini kullandılar.