Bir oyunu çok sevdiğinizde o oyunun uzun süreler boyunca vakit geçirmek herkesin hayali hatta direkt isteğidir diyebiliriz. Böyle bir konu ele alınınca da en uygun temamız RPG oyunlar oluyor. Geniş kapsamlı oynanış ögeleri, hikayeleri vb. ögeler ile bizleri başlarına kitleyen güzelim oyun türü. Gelin bu oyunlara birlikte bakalım.

Şöyle bir dönüp bakıldığında ağırlıklı olarak yeniden oynanma potansiyeline sahip oyunların çoğu RPG türünden çıkar. RPG türü sahip olduğu oynanış zenginliği ile birlikte, oyunu bir kere bitirmiş olsanız bile yeniden başladığınızda farklı bir yol çizmenizi ve oynadığınız oyundan farklı bir tat almanızı sağlar.

Tabii temelinde bu durum kişiden kişiye farklılık gösterse de, genel bir tablo çizmek gerekirse en uygun temamız RPG oyunlar olacaktır. Günümüzde hala bol bol yeni RPG oyunlar görme imkanımız olsa da herkesin kendi göz bebeği olan bir oyun mutlaka vardır. Biz de bu sebepten dolayı en çok yeniden oynama potansiyeli olan RPG oyunları listelemeye karar verdik.

Tekrar tekrar oynamaya doyamadığımız RPG oyunlar

Skyrim

Fallouıt: New Vegas

Dark Souls

Dragon Age: Origins

The Witcher 3: Wild Hunt

Final Fantasy 7

Nier Automata

Hades

Divinity Original Sin 2

Baldur’s Gate

Ejderdoğan olmanın tadına vardığınız: Skyrim

Skyrim’in kendi içerikleri yanı sıra yüzbinlerce farklı mod seçeneği de mevcut. Mesele şu ki, oyunda yapılacak çok fazla şey var ve nasıl oynamanız gerektiğine dair herhangi bir kısıtlama olmadığı için yapabileceğiniz şeylerin sınırı resmen yok. Fus ro dah ile NPC’leri uçurumdan aşağı atmak ne kadar sıkıcıysa Skyrim’de yeniden hikaye yapmak da o kadar sıkıcı.

Her seçtiğiniz yolda farklı kapıları aralayın: Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas, gelmiş geçmiş en iyi rpg oyunlarından biri olsa da, yeniden oynama hevesini veren şey hikayesinin kalitesinden çok sahip olduğu sendika (faction) sistemi. Sendikalardan herhangi birine katılma konusunda özgürsünüz. Bazılarının fikirleri ve idealleri oldukça sorgulanacak düzeyde olsa da durum yine size kalıyor. Her sendika da farklı bir yol izlediğiniz için farklı bir etkinliğin kapılarını da aralamış oluyorsunuz, bu da yeniden oynadığınız farklı bir oyun deneyimi anlamına geliyor.

Sinirle karışık değişik duygular hissetiren oyun: Dark Souls

Dark Souls, sahip olduğu bölüm tasarımları ve dünyasının inşa ediliş şekli ile açık dünya tadındaki oyunlara yeni bir soluk getirmişti. Adeta hangi yöne gitmeyi seçerseniz farklı bir maceranın kapılarını araladığınız ve bir ton farklı yaratık ile uğraştığınız yetmiyormuş gibi, new game plus modunda oyun tamamen daha zorlayıcı bir biçimde karşınıza çıkıyor. Normal koşullarda bitirmek zaten zor olmasına rağmen. Yeniden daha zorlu bir modlarda denemek istiyorsanız biraz kolları sıvamanız gerekecek.

Farklı bir mitoloji ve ırk ile maceraya çıkın: Dragon Age: Origins

Yüksek fantezi ve mitoloji içeren dünyalar her zaman popüler olmuştur. Dragon Age’de aynı şekilde barındırdığı insan, elf ve cüce ırkı ile ilgi çekiyor. Fakat asıl işi zevkli ve düşündürücü kılan kısım tüm seçeneklerin potansiyel olarak zararlı sonuçlar barındırdığı zor seçimleri yapmak. Eninde sonunda kötü bir sonuca ulaşacaksınız mesela hangisinin daha az zarar vereceği.

Canavar avcsı olmaya hazır olun: The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 3’ün bu listede olması kesinlikle şaşılacak bir durum değil. Zengin hikayesi ve sahip olduğu karakterlerin derinlikleri ile gerçekten şaşırtıcı değil. Karşılaşacağınızın hiçbir garantisi olmayan tamamen gözden kaçan NPC’ler de bile ararsanız bir derinlik bulabiliyorsunuz. CD Projekt Red’in en başarılı işlerinden biri olan Witcher serisi hikayeyi bitirip jeneriği geçtikten sonra bile ufkun ötesinde hala sizi bekleyen dünyasına girme isteği uyandırıyor.

Hikayesiyle gönüllere taht kuran oyun: Final Fantasy 7

Final Fantasy serisi, franchise olarak oldukça köklü bir geçmişe sahip. Bu nedenle listeye girebilecek birden fazla oyunu olmasına rağmen, oynamayan pek çok kimsenin bile adını duyduğu Cloud’un hikayesini eklemeyi doğru bulduk. Dünyayı Sepiroth’tan kurtarmaya çalışırken yaşadığımız macera oyunu hala günümüzde bile oynamaya değer kılıyor.

Her oynayışınızda farklı bir hikayeyi keşfedin. Nier Automata

Nier Automata, tüm hikayeyi görmek için birden fazla kez oyunu oynamanız gerektiğinden eşi benzeri pek görülmeyen oyunlardan bir tanesi. Üç farklı oyun rotası mevcut ve Nier Automata’nın bu rotaları nasıl ayırdığı konusu biraz kafanızı karıştırabilir. Fakat hikayenin tamamı için birden çok kez oynamak önem teşkil ediyor. Yeniden başladığınızda ise farklı rotalar kendince hikayeyi zenginleştirdiği için işkenceden çok merak unsurunu tetikliyor.

Zagreus'un cehennemden kaçışına yardım edin: Hades

Rogue-like oyun denildiğinde parmakla gösterilir hale gelen Hades, kesinlikle tekrar tekrar başına oturtan bir oyun. Her şeye yeniden başlamak temel bir rogue-like mekaniği olsa da Hades, karakter derinliği, hikaye zenginliği ve oynanış çeşitliliği gibi elementlerle bu temayı fazlasıyla güzel süslemiş durumda.

Oynanış çeşitliliğinin tadını çıkarın: Divinity Original sin 2

Divinity Original Sin 2, oynanış çeşitliliği konusunda gerçekten kutsanmış oyunlardan bir tanesi. Her oynayışınızda açabileceğiniz sınıflar, hikaye üzerinden ilerleyebileceğiniz yollar veya savaşırken kullanabileceğiniz taktikler çeşitlilik ve farklılık konusunda kesinlikle sizi üzmüyor tam tersi artan bir merak unsurunu yanında getiriyor.

RPG oyunlara çeşitlilik sunan oyun: Baldur’s Gate

RPG oyunların atalarından olan Baldur’s Gate serisi, RPG türüne kendi bakış açısını sunan ilk oyunlardan bir tanesi. Etkileyici hikayesi, birden farklı şekillerde çözebileceğiniz görev sistemi ve deneyebileceğiniz farklı parti kombinasyonları ile kesinlike tekrardan başına oturduğunuz üzülmeyeceğiniz oyunlardan bir tanesi