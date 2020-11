Hak Ettiği Değer Görmeyen Mutlaka Oynanması Gereken Oyunlar

Oyun dünyası artık daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, heyecanlı ve takip etmesi zor bir hâl alıyor. Bu nedenle bazı yeni oyunlar ister istemez gözden kaçabiliyor veya kendisiyle aynı zamanda çıkan çok büyük oyunların gölgesinde kalabiliyor. Hazırsanız, hak ettiği değeri göremeyen fakat oynanması gereken oyunlar listemize yakından bakalım.

Oyunlar, günlük olarak milyonlarca insanın vakit geçirme, para kazanma veya birçok farklı dalda isteklerini karşılayan araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca piyasaya sürülen oyun sayısı da her geçen yıl artıyor. Tabii doğal olarak arada bazı mutlaka oynanması gereken oyunlar gözden kaçabiliyor ve hak ettikleri değeri göremeyebiliyorlar.

Fakat bu demek olmuyor ki bu oyunlar kötü. Aksine bu gözden kaçan oyunlar arasından gerçekten mükemmel yapımlar bir süre sonra kendini gösterebiliyor. Bu içeriğimizde hak ettiği değeri göremese de mutlaka oynanması gereken oyunlar listemize yakından bir göz atıyoruz.

Çıktığı zaman hak ettiği değeri göremeyen, ancak mutlaka oynanması gereken oyunlar:

BioShock 2

Hellblade Senua's Sacrifice

Mirror’s Edge

Spider-Man 2

Sleeping Dogs

Until Dawn

Star Wars Battlefront II

Remothered: Tormented Fathers

The Saboteur

Binary Domain

Mad Max

Remember Me

Echo

Pathologic 2

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC, Linux, macOS

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Ice-Pick Lodge

Metascore: 69

Hak ettiği değeri göremeyen ve mutlaka oynanması gereken oyunlar listemizde bizleri ilk Pathologic 2 karşılıyor. İlk Pathologic oyunu 2005 yılında çıkmıştı ve gerek salgın hastalığın hüküm sürdüğü bir köyün karanlık sırlarını işleyen konusu gerek oynanışı bakımında da gayet beğenilmişti.

İlk oyundan 14 yıl sonra çıkan devam oyunu Pathologic 2 ise istediği ilgiyi ne yazık ki göremedi. Eğer değişik bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız bu garip oyuna bir göz atabilirsiniz.

Echo

Platformlar: PlayStation 4, PC

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: ULTRA ULTRA

Metascore: 72

2017 yılında çıkan ve konusu bakımından oldukça ilginç bir iş ortaya koyan Echo, karmaşanın arasında fark edilmeyen oyunlardan birisi oldu. Eski Hitman yapımcılarının bir araya gelerek geliştirdiği bu oyun; gezegen boyutunda sizin yaptığınız her şeyi öğrenen ve adapte olan bir sarayda geçiyor.

Ayrıca oyunda karşınıza çıkan düşmanlar siz ne yaparsanız onu yapıyorlar. Mesela oyunda bir ana kadar hiç silah ateşlemediniz mi? Bu sayede düşmanlarınız da silahla size saldıramıyor. Fakat silahı ateşlediğiniz anda bunu öğreniyorlar ve aynı eylemi size karşı kullanıyorlar. Bu bakımdan Echo oldukça garip ve görülmemiş bir oyun deneyimi sunuyor.

Remember Me

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Çıkış yılı: 2013

Geliştirici: DONTNOD Entertainment

Metascore: 72

Cyberpunk atmosferi ve aynı temalı hikâyesiyle ön plana çıkan Remember Me, 2084 Paris’inde geçiyor. Bu distopyada artık hafızalar dijitalleştirilebiliyor ve satılıyor. Oyunda canlandırdığımız karakter Nilin ise bu anıları elde etmekte uzman bir “hafıza avcısı” olarak karşımıza çıkıyor.

Tabii doğal olarak Nilin, karşısına çıkan zorlu engelleri aşmak için bu hafızaları kullanabiliyor. Bu sayede her hafızadan yeni bir dövüş tekniği veya bilgi öğrenmek, oyuna birçok yeni oynanış tarzı kazandırıyor ve oyunu her zaman taze tutuyor.

Mad Max

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC, Linux, macOS

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Avalanche Studios Group, Feral Interactive

Metascore: 73

Film serisinin hayranlarının takip edip bildiği Mad Max, ne yazık ki çıktığı 2015 yılında kendi hayran kitlesi dışındaki oyunculara pek ulaşamadı. Bu yüzden her ne kadar çok başarılı bir oyun olmasına rağmen kendi kabuğu içerisinde kaldı. Hatta serinin aynı yıl çıkan Mad Max: Fury Roads isimli filminde de aynı şey yaşandı.

Mad Max oyunu her ne kadar başarılı ve güzel bir oyun olsa da bu oyunun en talihsiz olduğu nokta Kojima’nın Metal Gear Solid V oyunuyla aynı gün çıkmış olması. Bu da bir filmin, Avengers Endgame ile aynı gün çıkış yapmasına benziyor. Mad Max bu nedenle ister istemez Metal Gear Solid V’in gölgesinde kalmış oldu.

Binary Domain

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Çıkış yılı: 2012

Geliştirici: Devil’s Details

Metascore: 74

2012 yılında piyasa sürülen Binary Domain, aslında atmosfer ve oynanış bakımından Xbox’ın özel oyunu Gears of War serisine bir hâyli benziyor. Hatta oyun Halo serisinden de esintiler taşıyor. Fakat bu benzerlikler işin kötü yanı değil. Binary Domain bu benzerlikler sayesinde oldukça güzel bir oyun olmayı başarıyor.

Oyunun konusu ise Cyberpunk-Bilim kurgu temalı birçok oyunda görmeye alışık olduğumuz türden. Yakın bir gelecekte makineler dünyaya ele geçirmeye çalışıyor ve bir grup insan direnişçi bu makinelere karşı koyuyor. Belki de Binary Domain’in hatası böyle basit bir konuyu seçmek olmuştur, bilemiyoruz. Fakat bu oyunu oynayanlar gerçekten hikâyesine kapılıp gidiyor ve oyunu çok seviyor.

The Saboteur

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Blackberry, iOS

Çıkış yılı: 2009

Geliştirici: Pandemic Studios

Metascore: 76

Diğer popüler oyunlarla benzerlik taşıyan bir diğer kenara köşeye atılmış oyunumuz The Saboteur oluyor. GTA serisi, Assassin’s Creed 3, Uncharted 2 ve daha birçok oyundan esintiler taşıyan The Saboteur; bizleri 1940’ların Paris’ine götürüyor ve o atmosferi gerçekten de başarılı bir şekilde yansıtıyor.

İkinci Dünya Savaşı temasını bambaşka şeyler ile birleştiren bu oyun aynı zamanda açık dünya olmasıyla da ön plana çıkıyor. Eğer çok işlenen bazı temaları başka açılardan görmek istiyor ve farklı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız The Saboteur tam size göre.

Remothered: Tormented Fathers

Platformlar: PlayStation 3, Xbox One, PC

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: Stormind Games

Metascore: 77

Korku oyuna denilince akla gelen ilk isimler genelde Outlast, Silent Hill ve benzerleri oluyor. Bu oyunlar her ne kadar çok başarılı olsa da oyun dünyasında korku türünde iyi işler başaran başka yapımlar da bulunuyor. Bu yapımların en iyilerinden biri de şüphesiz Remothered: Tormented Fathers. Filmleri aratmayan sahneleri, tüyler ürperten atmosferi ve müzikleri ile Remothered: Tormented Fathers, yeni favori korku oyunu seriniz olacaktır.

Star Wars Battlefront II

Platformlar: PlayStation 3, Xbox One, PC

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: DICE, Electronic Arts

Metascore: 78

Star Wars Battlefront II, Electronic Arts’ın belki de tarihinde en başarısız tanıtım projelerinden birini yaşadığı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun tanıtımında tekleyen EA, oyunun çevrimiçi modundaki loot kutularının adaletsizliği tartışmasıyla o dönem iyice eleştirilerin merkezi hâline gelmişti.

Fakat oyuna şu an geri dönüp baktığımızda ilk çıktığı dönemde eleştirilen çoğu şeyin düzeltildiğini görebiliyoruz. Ayrıca Star Wars Battlefront II, sadece tek oyunculu modu için bile oynanabilir, çünkü oyun bizleri film serisinin en ikonik mekânlarına götürüyor ve Star Wars evreninden birçok popüler karakterler ile karşı karşıya getiriyor. Bu nedenle Battlefront II hak ettiği değeri göremeyen oynanması gereken oyunlar listesine giriş yapmaya hak kazanıyor.

Until Dawn

Platformlar: PlayStation 4

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Supermassive Games

Metascore: 79

Heavy Rain, Beyond: Two Souls ekolünden gelen Until Dawn, aslında PlayStation 4’ün en güvendiği özel oyunlarından bir tanesiydi. Fakat Until Dawn, hem ülkemizde hem de dünya çapında beklediği ilgiyi pek yakalayamadı ve unutulup gitti. Aslında kült bir oyun olma potansiyeli taşıyan oyunda neyin yanlış gittiğini kesin olarak söyleyebilmek ise çok zor.

Fakat oyunun hak ettiği değeri görememesindeki en büyük etkenlerden birisi, oyunda verdiğimiz kararları değiştirmek için belirli bir bölüme geri dönemiyor oluşumuz. Bu sebeple oyuncular yaptıkları seçimleri değiştirmek için tekrar oyunu baştan oynamak zorunda kalıyor. Fakat yine de Until Dawn, en kendine has PS4 özel oyunlarından biri ve kesinlikle daha büyük bir ilgiyi hak ediyor.

Sleeping Dogs

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PC, macOS

Çıkış yılı: 2012

Geliştirici: United Front Games

Metascore: 80

GTA serisinin Çin sokak temalarıyla bezenmiş hâli olarak nitelendirebileceğimiz Sleeping Dogs, iyi bir hikâyeye ve göze batmayacak düzeyde bir oynanışa sahip. Yine de radarın epey bir altında kalan oyun dönem dönem konuşulsa da hemen unutulup gidiyor.

Çin sokaklarında Wei Shen isimli gizli polisin hikâyesine tanık olduğumuz Sleeping Dogs oyununda, sokak yaşamı ile polislik arasında tercihler yapmanın zorluğunu da bizzat deneyimliyoruz. Triad olarak bilinen Çin sokaklarına hükmeden bu çetelerin ise gerçekten hiç şakası yok.

Spider-Man 2

Platformlar: PlayStation 2, Xbox, PC, macOS, Nintendo DS

Çıkış yılı: 2004

Geliştirici: Treyarch, Vİcarious Visions, The Fizz Factor ve diğerleri.

Metascore: 80

Spider-Man ne yazık ki 2018 yılına kadar oyun dünyasında pek yüzü gülmeyen süper kahramanlardan biriydi. Özellikle mekanik olarak başarması çok zor olan ağ ile dolaşma bir türlü düzgün yapılamıyordu. Bu nedenle genel olarak Spider-Man sevenler, serinin oyunlarına karşı soğuk kalıyorlardı.

Fakat 2004 yılında çıkan Spider-Man 2 oyunu tam bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden Spider-Man 2 şimdi oynanması gereken oyunlar listemizde yer almayı başarıyor. Oynanış mekanikleri ve hikâyesi bakımından çıktığı yılın çok ilerisinde olan Spider-Man 2, çok başarılı bir ağ atma mekaniği ve bunun yanında bir de açık dünya sunuyor. Çıkışının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen hâlâ Spider-Man 2’yi oynayıp birkaç saatliğine eğlenebilirsiniz.

Mirror’s Edge

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS

Çıkış yılı: 2008

Geliştirici: DICE, Electronic Arts

Metascore: 81

Zamanın en yenilikçi oyunlarından biri olan Mirror’s Edge, kendisinden ilham alarak çıkan oyunların gölgesinde kalmış bir yapım. Özellikle bu yapımlardan biri Dying Light olunca bu durum daha anlaşılabilir oluyor. Dying Light oyununda ağzımızı açık bırakan FPS parkur oynanışı aslında ilk olarak Mirror’s Edge oyununda görülüyor.

Kusursuz kamera hareketleri sayesinde Mirror’s Edge’deki parkurlar daha gerçekçi tehlikeli ve doğal olarak oynaması zevkli hâle geliyor. Mirror’s Edge her ne kadar bölümlerin tasarımları ve kısalığı ile eleştirilse de daha önce hiç yaşamadığınız bir parkur oyunu deneyimini sizlere sunuyor.

Hellblade Senua's Sacrifice

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: Ninja Theory

Metascore: 83

Eğer İskandinav mitolojisi ile ilgiliyseniz, 2018 God of War'dan sonraki ilk durağınız Hellblade Senua’s Sacrifice olmalı. Mitolojinin karanlık taraflarına dalacağınız bir hikâyeye ev sahipliği yapan Hellblade, mitolojik konular aracılığıyla insan zihni ve akıl hastalıkları gibi temalara da değiniyor. Klasik üçüncü şahıs aksiyon oyunların epey farklı bir yapıya sahip olan Hellblade, bizleri İskandinav mitolojisinin cehennemine doğru karanlık bir yolculuğa çıkarıyor.

BioShock 2

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, PC, macOS

Çıkış yılı: 2010

Geliştirici: 2K Games

Metascore: 88

BioShock serisinin ilk oyunu 2007 yılında çıkış yaptığında oyun dünyasında büyük ses getirmişti. Steampunk atmosferi, anlattığı hikâyesi ve akıcı FPS oynanışı ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiren BioShock’un devam oyunu BioShock 2 ise mükemmel bir oyun olmasına rağmen ilk oyunun gördüğü ilgiyi hiçbir zaman göremedi.

İlk oyunun hikâyesinin üzerine detay katan, yeni silahları, grafikleri ve oynanışı ile ilk oyunun üzerine çıkan BioShock 2 nedense oynanmadı. Bunun sebebi ise bazı değişiklikler ve iyileştirmeler olsa da BioShock 2’nin genel olarak ilk oyuna çok benzemesiydi . Bunu bir sorun olarak görmeyen eleştirmenler oyuna çok yüksek puanlar verdi. Fakat bu puanlar da oyuncular için pek yeterli olmadı ve BioShock 2, serinin en ilgi çekmeyen oyunu oldu.

Hak ettiği değeri göremeyen fakat mutlaka oynanması gereken oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler listede bulunan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ayrıca hak ettiği değeri görmediğini düşündüğünüz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.