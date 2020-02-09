Oyun Oynamak İçin Kavisli Ekran Almak Ne Kadar Mantıklı?

Son dönemlerin en popüler donanımlarından olan kavisli ekranlar, ne tür avantajlara sahip ya da satın almak ne kadar mantıklı? Bu yazımızda, kavisli ekranların sunduğu avantajlara ve dezavantajlara değineceğiz.

Normal monitörlere kıyasla daha pahalı olan kavisli monitörler, son dönemlerde özellikle oyun piyasasında oldukça popülerleşti. Hâl böyle olunca bu tür monitörlerin artılarının ne olduğu ve daha iyi bir oyun deneyimi sunup sunmadığı sorgulanmaya başlandı.

Tabii ki oyunun en heyecanlı yerinde düşüneceğiniz en son şey muhtemelen monitörünüzün kavisli olup olmadığıdır. Zaten bir süre sonra monitörünüzün ne boyutta olduğunu bile unutup yalnızca oyuna odaklanıyorsunuz ancak kavisli monitörlere bakmanın daha hoş olduğu ve ekranı kontrol etmenin çok daha kolay olduğu bir gerçek. Dilerseniz şimdi bu monitörleri oyun oynamak için almanın ne kadar mantıklı olduğuna daha yakından bakalım.

Kavisli monitör nedir?

İlk modellerin 2014’te piyasaya sürüldüğünden beri kavisli monitörler oldukça revaçta. Bununla birlikte bu monitörlerin maliyetleri de gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. “Peki, nedir bu kavisli monitör?” derseniz; fiziksel olarak kavisli bir monitörle düz bir monitör arasındaki fark, tahmin edebileceğiniz üzere eğrilik.

Bu monitörlerin eğriliği, ‘R’ veya yarıçap ile belirlenir ve bu yarıçap, milimetre cinsinden ölçülür. Günümüzde piyasada bulunan kavisli monitörler için üç farklı yaygın ‘R’ ölçümü vardır: 1800R, 3000R ve 4000R. Sayı ne kadar düşük olursa, eğri o kadar büyük olur.

Kavisli bir monitörün faydaları:

Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız dünya düz değil, bu nedenle kavisli monitörler de üç boyutlu bir alanı taklit etmek konusunda düz monitörlerden daha iyi bir iş çıkarıyor. Oyun oynarken monitörün eğriliğiyse ‘çevresel görme’ etkisinin yaratılmasına yardımcı oluyor ve bu da oyun oynamayı daha sürükleyici hale getiriyor.

Kavisli monitörler, gözler için de daha iyidir. Elbette birçok üst düzey monitör, göz sağlığını olumsuz etkileyen ışınları engellemek için mavi ışık filtrelerine sahip. Öte yandan monitör kıvrıldığındaysa tüm görüntüler gözünüzden eşit uzaklıkta tutuluyor. Bu sayede ekrandaki farklı mesafelere bakarken gözlerinizin daha az çalışıyor ki bu da daha az göz yorgunluğu anlamına geliyor. Bir bilgisayar ekranına uzun süre baktıktan sonra başınız ağrıyorsa kavisli bir monitör bu baş ağrılarının şiddetinin veya sıklığının azalmasına yardımcı olabilir.

Kavisli bir monitörün dezavantajları:

En net olanla başlayalım: fiyat. Klasik düz monitörlerde ekran boyutu ne kadar yüksek olursa fiyat da o kadar yüksek olur. Tabii ki G-Sync, daha yüksek yenileme hızı, çözünürlük ve mavi ışık filtreleri de fiyatı etkileyen diğer faktörler arasındaki yerini alıyor. Oyun için en iyi kavisli monitörler, 1000 dolardan başlayan fiyatlara sahip ancak daha ucuza da bu tarz bir monitör bulmak mümkün.

Bu noktada kavisli bir monitörde paranızın karşılığını almak için daha büyük ekran boyutlarına gitmek isteyebilirsiniz zira kavis efekti, ekranı var olduğundan daha küçük gösterebiliyor. Öte yandan boyuttan bağımsız olarak düz bir monitör, masanızda daha az yer kaplayacaktır ve bu monitörlerin duvara montajı çok daha kolay.

Kavisli monitörler, daha iyi renk yoğunluğu ve görüntüleme açıları sunsa da belirli açılarda parlama yapabiliyor. Bu noktada mevcut ışık kaynaklarını doğrudan monitörünüze tutmamanız ve güneş ışıklarının doğrudan ekranınıza gelmediğinden emin olmanız gerekiyor. Ayrıca hem iş hem de oyun için bir monitör arıyorsanız düz bir ekran daha iyi olabilir. Örneğin eğer bir tasarımcıysanız ve düz çizgilerle çalışıyorsanız kavisli monitörler pek doğru bir tercih olmayacaktır.

Tüm bu bilgileri verdikten sonra hangisinin daha iyi olduğu konusuna gelecek olursak buradaki temel etken tabii ki bütçe. Eğer kavisli ekran için yeterli bir bütçeniz varsa ve oyunlardan aldığınız hazzı bir üst noktaya taşımak istiyorsanız kavisli bir monitör tercih edebilirsiniz. Öte yandan düz bir ekran da yıllardır olduğu gibi işinizi görmeye devam edecektir.