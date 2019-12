Oyunlar Hangi Programlama Dilleri ile Yazılır?

Her gün saatlerce sıkılmadan oynadığımız oyunların hangi programlama dilleri ile yazıldığını biliyor musunuz? Programlamaya ve oyun tasarımı konularına ilgisi olanlar için, sizi birer oyun makinesine dönüştürecek programlama dillerini derledik.

İleri düzeyde oyun programlamak için kullanılan belki de yüzlerce programlama dili var. Oyun programlama üzerine kariyer yapmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken, başlangıç için de öğrenebilecekleri popüler programlama dilleri mevcut. Her ne kadar başlangıç için uygun desek de ileri seviyedeki bazı oyunlar da aslında bu dillerle yapılıyor.

Oyun programlamada tasarım ve sistem programlaması iç içe olan bir durum. şirketler tasarım ve sistem programlaması için ayrı kişileri görevlendirmeyi tercih ediyorlar. Eğer siz oyun tasarımı yapmaya başlamak istiyorsanız, birazdan sıralayacağımız dilleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Ne kadar çok programlama dili bilirseniz, başarılı olma şansınız da o kadar artar.

Oyun tasarımlarında kullanılan en popüler programlama dilleri:

C++:

C++ öğrenmesi zor ama size getirisi çok büyük olan bir dildir. Bu dil ile günümüzdeki birçok popüler oyun gibi video oyunlarının programlamasını yapabilirsiniz. Tek bir programlama dili üzerine odaklanmak istiyorsanız C++ bunun için en uygun aday. Çünkü diğer dilleri öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. League of Legends, Counter-Strike, World of Warcraft ve Doom 3 gibi popüler oyunlar bu dille yazıldı.

C#:

Unity gibi oyun motorlarını kullanacak oyun tasarımcıları için C# öğrenilmesi gereken diller arasındadır. C++ ile C# arasındaki temel fark ise C#’ı öğrenilmesi daha kolay ve Java karışımı olmasıdır. Ancak C++’a göre yapabilecekleriniz çok daha sınırlı. Bu nedenle önce C++ öğrenirseniz, zaten C# ve sonrasında Java öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. NASCAR Heat 3, C# ile yapılan oyunlardan sadece biri.

Java:

Java sadece oyun programlama için değil aklınıza gelebilecek her şey için kullanılan bir dil. C++ ile olan benzerliğinden dolayı ikisini aynı anda öğrenmek hiç de zor olmayacaktır. Minecraft, Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles gibi popüler oyunlar Java kullanılarak yapıldı. Hatta PES 2009 ve PES 2010 da Java dilinde yazıldı. Yani Java ile yapabileceklerinizin sınırı yok.

CSS3:

CSS3 kodları temel olarak sayfalarda gördüğünüz bir yazının ne renk olacağını, bir görselin ne kadar büyük olacağı veya imleci bir nesnenin üzerinde tuttuğunuzda neler olacağı gibi birçok konuda kodlar yazabileceğiniz bir dil.

JavaScrpit:

Bir web sayfasında meydana gelen olayların neredeyse tamamını yazabileceğiniz bir kodlama dili. Sadece web tasarım için değil aynı zamanda web tabanlı oyun tasarımı için de kullanılıyor. Örneğin kullanıcı bir butona bastığında ne olacak, imleci hareketini takip etme ve daha bir sürü olayı JavaScrpit ile yazabilirsiniz. Angry Birds, The Wizard ve HexGL gibi popüler oyunlar HTML5, CSS3 ve JavaScrpit ile yazıldı.

SQL:

SQL, yazılım dünyasında back-end denilen arka tarafta, yani sunucuda işlemler yapmanızı sağlayan bir dil. Örneğin oyunlarda hesap oluşturuyoruz, bu hesapla giriş yapıyoruz ve kayıtlarımız tutuluyor. İşte bu tarz arka plandaki sunucu işlemlerin tamamı SQL sayesinde yapılıyor. Oyunlar için de çok önemli bir yeri var.

Oyunlar için başka programlama dilleri var mı?

Yukarıda saydığımız programlama dilleri içerisinden özellikle C++’ı tam anlamıyla öğrenerek, oyun sektörü içerisinde kendinize kolaylıkla bir iş bulabilirsiniz. Ancak bu, tek başına bir dil bilmenin yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Bunun yanında farklı diller bilmek de çok önemli. Ayrıca yukarıdaki diller şu an en popülerleri olsa da Python gibi farklı diller de var. Ancak şu an birçok popüler oyun yukarıdaki diller ile yapılıyor.

Temel veya ileri düzeyde oyun tasarlarken karşınıza çıkacak ve mutlaka bilmeniz gereken programlama dilleri bu şekilde. Eğer gerçekten C++ gibi bir dil üzerine çalışırsanız, bir gün bugün oynadığınız o muhteşem oyunlardan birini yapanlardan olabilirsiniz. Bu konuda kariyer isteyenler için de ne kadar çok dil bilirseniz o kadar çok iş imkanı bulabileceğinizi de dipnot olarak ekleyelim.