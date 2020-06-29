Oyun Yayıncılığı Dünyasının Spotify Games'e İhtiyacı Var mı?

Geçtiğimiz günlerde Spotify’ın Spotify Games adıyla oyun yayıncılığı dünyasına atılacağı ve büyük yayıncıları bünyesinde barındıracağıyla ilgili bir söylenti ortaya atılmıştı. Bu söylentiler asılsız çıksa da yayıncılık dünyasının Spotify’a ihtiyaç duyup duymadığı bir tartışma konusu oldu.

Oyun ve oyun yayıncılığı dünyası, son günlerde oldukça hareketli günler yaşıyor. Bu hareketliliğin arasında Twitter’da Spotify Games adında bir hesap ortaya çıktı. 4chan’de açılan bir başlıkta da Doc, Ninja ve Shroud’un Spotify tarafından hayata geçirilecek yeni yayın servisine geçiş yapacağı iddia edildi.

Tabii bu olay, internet tabiriyle 'troll' girişiminden ibaret. 4chan’deki açıklamada Spotify’ın Google’a ait olduğu ifade ediliyor ki bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ancak bu asılsız söylentiye rağmen bir Spotify hesabı açılmış ve hesapta Doc, Ninjan ve Shroud gibi yayıncılar takip ediliyor. Elbette bu yayıncılar bu hesabı takip etmiyor.

Spotify’ın oyun yayıncılığında yeri var mı?

Spotify’ın böyle bir yayın platformu için girişimde bulunması ve Twitch, Facebook, YouTube gibi platformlardan yayıncıları çekmek için milyonlarca dolar dökmesi pek mantıklı sayılmaz. Şirket için bu durum, 'bile bile lades' anlamına gelir.

Forbes’tan Paul Tassi, yayınladığı bir yazıda Spotify’ın oyun yayıncılığı dünyasında var olması gerektiğini ifade ediyor. Şu an irili ufaklı birçok Twitch yayıncısı DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) ile boğuşuyor. Şirketler, yıllanmış videolara telif şikâyetleri gönderiyorlar ve yayıncılar da bu eski videolarını toplu hâlde silmek zorunda kalıyor. Hatta bu konular için bir DMCA yazılımı geliştirildiğine dair söylentiler bulunuyor.

İşte Paul Tassi, Spotify Games’in tam bu noktada bir köprü görevi görebileceğini düşünüyor. Spotify tarafından derlenmiş sanatçılar ve müzikler, yayıncılar tarafından serbest bir şekilde kullanılabilecek. Buna benzer bir özellik YouTube’da da bulunuyor. Bazen YouTube videolarına, sanatçıya veya orijinal parçaya yönlendiren bağlantılar eklenebiliyor.

Bu, Spotify’ın tamamen kendisine ait bir yayın platformu kurmadan oyun yayıncılığı dünyasına adım atması için oldukça uygun bir kapı gibi duruyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yayıncılık dünyasının Spotify’a ihtiyacı var mı?