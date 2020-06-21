Dünyanın en popüler müzik yayın uygulamalarından biri olan Spotify, rakiplerinden bir şeyler öğrenerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya YouTube Music’teki gibi video entegrasyonu sağlanacak.

Müzik dinlemek için pek çok kişinin tercihi olan Spotify, özellikle ABD dışında insanların en çok kullandığı platform olmayı başarmıştı. Bu başarısını sürdürmek isteyen Stockholm merkezli firma, rekabet içinde bulunduğu devlerden de ilham alıyor.

YouTube Music uygulamasında bulunan video özelliğini kendi platformuna taşımaya karar veren Spotify, özelliği test etmeye de başladı. Arayüzde 'Now Playing' videolarının gözüktüğü bir de görüntü paylaşıldı.

'Şu anda çalan' ekranı değişiyor

Spotify’ın genellikle albüm kapağının yer aldığı “Şu anda çalan” ekranı için sekmeli bir arayüz geliştiriliyor. Bu yeni arayüzde kullanıcıların tercih edebileceği üç farklı ekran bulunacak. Bunlardan ilki klasik albüm kapağı olan versiyon olacak. Diğer alternatifler ise kanvas ve tamamen yeni olan video ekranı olacak.

Kanvas, Spotify’ın kendisine has özelliklerinden biri olarak biliniyor. Bu seçenekte dinlenen şarkının yer aldığı albüme ait kısa bir video gösteriliyor. Video özelliğinden farklı olarak kanvasta kullanılan görsel çok daha kısa oluyor.

Yeni video sekmesinde ise şarkılara ait görsellerin tam bir müzik videosu formatında olması bekleniyor. Spotify geçmişte de uygulamaya video içerik eklemiş olsa da bu içerikleri bulmak, pek çok şarkı veya albüm için oldukça zor hatta bazen imkansız oluyor.

Twitter’da ortaya çıktı

Spotify’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında ilk bilgiler ise Twitter’da Jane Wong tarafından paylaşıldı. Wong sık sık yeni içerikleri test ederken ya da tersine mühendislik yaparken uygulamalardaki yenilikleri keşfetmesiyle biliniyor.

Şu anda özelliği kullanmaya çalıştığınızda Spotify size “hâlâ keşfediliyor” diyor. Öte yandan ipuçlarına baktığımızda YouTube Music uygulamasındaki gibi tam video klipler görebileceğimiz neredeyse kesin olarak görülüyor.

Spotify’ın getirmeyi planladığı yeni özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce video özelliği popüler olacak mı, yoksa Spotify için gereksiz mi kalacak?