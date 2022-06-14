Disney Plus Resmen Türkiye'de! 'İndirimli Abonelik' Nasıl Alınır?

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Türkiye'de uzun zamandır beklenen Disney Plus, en sonunda ülkemizde yayın hayatına başladı. Peki Disney Plus'ın indirimli yıllık abonelik kampanyasından nasıl faydalanılıyor? Gelin, adım adım anlatalım.

Türkiye’de pek çok kişinin uzun zamandır yolunu gözlediği çevrimiçi içerik platformu Disney Plus, en sonunda bugün ülkemizde hizmete açıldı. Dünyanın en büyük medya şirketlerinden Disney’in kendi çevrimiçi yayın platformu olan Disney Plus, tüm Disney içeriklerinin yanı sıra orijinal yerli yapımlarıyla da bugün kullanılabilir hale geldi.

Disney Plus, ülkemizdeki yayın hayatına başlamadan önce de platforma abone olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmuştu. Bu fırsatla birlikte Disney Plus’ın yıllık abonelik ücreti, bu kampanyadan faydalanmak isteyenler için 349 TL’den 279 TL’ye düşüyordu. 14 Haziran öncesinde kampanyaya başvuranlar için bu kampanya da kullanılabilir hale geldi. Peki kampanyadan faydalanmak için neler yapılması gerekiyor?

Disney Plus indirimli abonelik nasıl alınır?

disney plus

  • Adım #1: Disney Plus tarafından gönderilen e-postayı açın.
  • Adım #2: 'Tekliften Faydalanın' butonuna tıklayın.
  • Adım #3: E-posta adresinizi girin.
  • Adım #4: Üyelik Sözleşmesi’ni kabul edin.
  • Adım #5: Şifre belirleyin.
  • Adım #6: Ödeme bilgilerinizi girin.

Adım #1: E-posta adresinize gelen kampanya bağlantısına tıklayın.

disney plus

Disney Plus'ın kampanyasından faydalanmak için daha önce sisteme sunduğunun e-posta adresinizde yer alan 'Tekliften Faydalan' bağlantısına tıklayın.

Adım #2: E-posta adresinizi girin.

disney plus

Açılan sayfada kampanyaya kaydolduğunuz e-posta adresinizi girin.

Adım #3: Üyelik Sözleşmesi’ni kabul edin.

disney plus

Adım #4: Şifre belirleyin.

disney plus

Disney Plus hesabınıza daha sonra giriş yaparken kullanacağınız şifrenizi belirleyin. Şifrenizin en az bir rakam veya özel karakter içermesi ve en az 6 karakter uzunluğunda olması gerekmekte.

Adım #5: Ödeme bilgilerinizi girin.

disney plus

Disney Plus aboneliğinizi almak için kredi kartı bilgilerinizi girin.

Adım #6: Ödemenizi gerçekleştirin.

disney plus

Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra ödemenizi tamamlayın. Ödeme ekranında göze çarpan 349,90 TL sizi yanıltmasın. Disney Plus, kampanyaya kayıtlıysanız kredi kartınızdan 279,90 TL tahsil edecektir.

Adım #7: Artık Disney Plus kütüphanesine erişebilirsiniz.

disney plus

Artık Disney Plus'ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Açılan ilk ekranda 'Tam Katalog' seçeneğini tercih ederseniz, herhangi bir yaş kısıtlaması olmadan platformun tüm içeriklerine erişebilirsiniz.

  • Disney Plus’ın indirim kampanyasına daha önce kayıt olmadıysanız ne yazık ki bu kampanyadan faydalanamayacaksınız. Fakat yukarıda yer alan birinci adım dışındaki tüm adımları takip ederek Disney Plus’a internet sitesinden aylık ya da yıllık abone olabilirsiniz.

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