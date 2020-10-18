2020 Oyunlarının Ana Karakter Cinsiyet Dağılımları

Genelde erkek bir ana karaktere sahip olan oyun dünyası, bu yılki verilere göre ana karakterlerin cinsiyet dağılımını neredeyse eşitledi. Bu yıl kadın ana karakterlerin yer aldığı oyunların oranı %18'e yükseldi.

Oyun dünyasında çıkan oyunların geneli, oyundaki ana karakteri erkek olarak gösteriyordu. Oyunlarda eşit olmayan bu cinsiyet dağılımıysa bazı kesimlerin hoşuna gitmiyordu. Feminist Frequency tarafından yapılan ve paylaşılan bu yılki araştırmaysa oyun dünyasının değiştiğini gösterdi.

Feminist Frequency, her yıl oyun dünyasının dev etkinliği E3'te yapılan oyun duyurularını analiz ederek o yılki oyunlarda cinsiyet dağılımını gösteren grafiği paylaşıyor. Ancak bu yılki E3 2020 fuarının iptal edilmesi nedeniyle organizasyon, tüm şirketlerin yeni oyunlarını duyurduğu etkinlikleri tek tek analiz etti.

2020 oyunlarında ana karakterin cinsiyeti:

Feminist Frequency'ye göre bu yıl etkinliklerde gösterilen oyunların %18'i, ana karakter olarak kadın bir karakteri oynamamıza izin veriyordu. Bunun yanı sıra yalnızca erkek ana karaktere sahip olan oyunların oranı %23'tü. Yani ilk defa ana karakter cinsiyet dağılımı neredeyse eşit hale gelmişti.

İşin ilginç yanı, kadın ana karakterin bulunduğu %18'lik kısmı kaplayan oyunların 3'te 1'i Sony'nin PlayStation 5'i tanıttığı etkinlikte karşımıza çıkmıştı. Kadın ana karakterlerin bu yıl artış yaşaması iyiye bir işaret olsa da aniden yapılan bu dengelemenin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu şu an için bilinmiyor.

2015 yılında bu yana sonuçları paylaşılan araştırmanın ilk yılında kadın ana karakter oranı %9'la sınırlıyken erkeklerde bu oran %32'ydi. 2016 yılında kadın ana karakter ve erkek ana karakter oranları sırasıyla %2 ve %41, 2017 yılında %7 ve %26, 2018 yılında %8 ve %24 ve son olarak 2019 yılında %5 ve %21'di.