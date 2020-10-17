Xbox Oyuncuları Black Ops Cold War Betada Sorunlar Yaşıyor

Xbox oyuncuları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Call of Duty: Black Ops Cold War açık betasında bazı sorunlar yaşıyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılanlara göre çoğu oyuncu, beta sürümünü Xbox mağazasında bulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta, ilk haftasında yalnızca PlayStation 4 oyuncularına özel olarak sunulmuştu ve Xbox oyuncuları betayı oynayamamıştı. Beta sürümü nihayet geçtiğimiz günlerde diğer platformlar için yayınlansa da birçok Xbox oyuncusu, oyunu başlatırken sorunlar yaşıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta sürümünün Xbox'larında çalışmadığını bildiren çok sayıda oyuncu, bu durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu noktada bir kullanıcı, attığı tweet'te Xbox'ında Black Ops Cold War açık beta sürümünü başlattıktan sonra "oynamak için oyuna sahip olmalısınız" hatasıyla karşılaştığını belirtti.

Xbox oyuncuları, Call of Duty: Black Ops Cold War betayı Microsoft Store web sitesinden indirebilir:

Öte yandan diğer birçok oyuncu, oyunu indirirken bile farklı problemlerle karşılaştığını belirtti. Hatta bir oyuncu, Xbox Store'da Black Ops Cold War betasının bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine Twitter'daki CoD haber paylaşım hesabı Charlie Intel, Xbox One mağazasında sorun yaşayan oyuncuların betayı Microsoft Store web sitesi üzerinden sorunsuz bir şekilde indirebileceğini söyledi.

Call of Duty: Black Ops Cold War etkinliği, iki hafta sonu sürecek şekilde ayarlandı. Bu noktada ilk hafta sonu beta, yalnızca PlayStation 4 sahipleri için 8 – 12 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. 15 – 19 Ekim tarihleri arasında sürecek İkinci hafta sonundaysa beta tüm platformlarda erişilebilir olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Bu süreçte oyuna dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.