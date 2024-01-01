Akaryakıt fiyatları, önümüzdeki günlerde ÖTV kaynaklı olarak zamlanabilir. Henüz resmî bir açıklama yok ancak mevcut ÖTV düzenlemesi, fiyatları tahminen 3 TL civarında artıracak.

2024 yılı, büyük bir zam furyasını da beraberinde getirdi. Pasaport harçları, vergiler, IMEI kayıt ücretleri ve trafik cezaları gibi aklınıza gelecek hemen her şey, yeni yılın başlaması ile zamlandı. Gelen son haberler, akaryakıt fiyatlarının da vergi kaynaklı olarak zamlanacağını gözler önüne seriyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ocak 2024 tarihinde, akaryakıt fiyatlarında ÖTV kaynaklı bir fiyat artışı gerçekleşecek. Bunun nedeni, bundan birkaç yıl önce alınan bir karar. Hatırlayan okurlarımız vardır; uzun bir süre önce alınan bir karar ile akaryakıttaki ÖTV oranı, son altı aylık üretici fiyat endeksi oranı doğrultusunda artırılacaktı. İşte bu düzenleme, yeni yılda akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açacak.

"Akaryakıttan alınan ÖTV, en iyi ihtimalle yüzde 25 artırılacak"

Ozan Bingöl, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

3 Ocak 2024'te, akaryakıttaki ÖTV tutarlarında otomatik olarak artış olacak. Bu da en iyimser tahminle yüzde 25'in üzerinde olacak.

Henüz kesinleşmedi

Resmî kurumlar, şu an için konuyla ilgili net bir açıklama yapmadılar. Ancak önümüzdeki saat veya günlerde, bu konuyla ilgili bir açıklama geleceğine eminiz. Sektör kaynaklarına göre ÖTV'deki düzenleme, akaryakıt fiyatlarının 3 TL civarında artmasına neden olacak.

En büyük 3 şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları: