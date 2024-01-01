Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Kurumun işlettiği otoyol ve köprülere %76, Yap - İşlet - Devret modelindeki otoyol ve köprülere %50 zam geldi.

Yeni yıl, her zaman olduğu gibi bu sene de zam furyası ile başladı. Zaten pek çok ödeme kalemi, yeniden değerleme oranı sebebiyle zamlandı. Bu bağlamda; pasaport harçları, IMEI kayıt ücretleri ve trafik cezaları gibi ödemeler, yüzde 58 zamlandı. Şimdi de Karayolları Genel Müdürlüğünden benzer bir hamle geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl zam yapmamıştı. Ancak bu yıl durum böyle gerçekleşmedi. Yapılan açıklamada, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, Yap - İşlet - Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında artırıldığı ifade edildi.

Otomobiller için en düşük geçiş ücreti 9 TL oldu

Yapılan düzenleme ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen otoyollarda, bir otomobil için uygulanan en düşük geçiş ücreti, 9 TL oldu. En yüksek tutar ise 84 TL olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte; yine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen köprü geçiş ücretleri, tek yön için 15 TL'ye çıktı. Osmangazi Köprüsü 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 35 TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmî tablolar:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Dileyen okurlarımız, buradaki bağlantı üzerinden tüm otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ulaşabilirler.