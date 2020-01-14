Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın'ın Yeri Bulundu

Çiftlik Bank mağdurları, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini bulmak için dedektif tuttu. Aydın'ın izini bulduklarını belirten dedektif Mehmet Uzuner, "Brezilya'da olduğunu biliyoruz" dedi.

Çiftlik Bank oluşumu altında, yüksek kar payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL’nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay’da lüks bir otomobilin içinde görüntülenmişti. 'Tosuncuk' hakkındaki son iddia ise Ukrayna'da intihar ettiği olmuştu.

Ancak Mehmet Aydın'ın cesedine ait olduğu iddia edilen fotoğrafın aslında ABD'deki kriminal bir vakaya ait olduğu ortaya çıktı. Peşine düşenlerden kurtulmak için böyle bir yalanı servis ettirdiği düşünülen Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektif tarafından bulundu. Dedektif Mehmet Uzuner, 'Tosuncuk'un Brezilya'da olduğunu açıkladı.

Dedektif Mehmet Uzuner, çalışmalarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın'ın Brezilya'da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor."

Uzuner, Aydın'ın ev adresini, kullandığı arabaları, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntülerini avukatlara ileteceğini ve elde edilen bilgilerle adli mercilere başvuracaklarını belirtti.