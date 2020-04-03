Aklınızı Başınızdan Alacak Özel Sürüm Audi RS7 Sportback

Audi'nin popüler modellerinden bir tanesi olan RS7 Sportback, Almanya'nın en popüler modifikasyon şirketlerinden olan ABT tarafından ele alındı. Araca hem performans hem de tasarım açısından değişiklikler yapan ABT, RS7-R olarak isimlendirdiği bu özel modelden sadece 125 adet hazırlayacağını açıkladı.

Almanya merkezli otomobil devi Audi, pek çok otomobil tutkununun hayran olduğu üreticilerden bir tanesi. Şirket, pek çok modeliyle gönüllerde taht kurdu ve bu modellerden bir tanesi de RS7 Sportback. Audi hayranları bir süredir, bu aracın en son versiyonu ile tanışacakları günü bekliyorlar. Ancak şimdi sizlere, RS7 Sportback'in özel bir sürümden bahsedeceğiz.

Almanya'nın en büyük modifikasyon şirketlerinden bir tanesi ABT. Pek çok markaya hizmet veren şirket, özellikle de Volkswagen grubundaki tüm markalar için yaptığı modifikasyon işlemleriyle ön plana çıkıyor. ABT şimdi, RS7 Sportback modeline uyguladığı işlemlerle bu aracı yeniden yarattı. Kendi tasarımına RS7-R ismini veren ABT, bu özel araçtan sadece 125 adet hazırlayacağını açıkladı.

Karşınızda, ABT'nin yeniden yarattığı RS7-R

ABT, Audi RS-7 Sportback'e hem tasarım hem de performans açısından bazı değişiklikler yaptı. Şirketin tasarım konusunda yaptığı değişiklikler, araca baktığınız anda kendisini gösteriyor. ABT, araca daha sert bir yapı kazandırabilmek için karbonfiber gövde kitleri ve yine karbonfiberden oluşturulan spoyler ile özel ön ve arka etek tasarladı. Tamamen elden geçirilen araç, normal versiyona oranla daha geniş de bir yapıya sahip.

ABT, RS7-R'nin iç tasarımında da önemli değişiklikler yapmış durumda. Öyle ki direksiyon simidi ve vites topuzu, orijinal RS-7 Sportback'e oranla, tüketiciye kendisini daha özel hissettirecek malzemelerle kaplandı. Ayrıca ekip, aracın içindeki belirli yerlere de özel logolar yerleştirdi.

Audi'nin RS7 Sportback modeli, kaputun altında 4.0 litrelik bir V8 motor içeriyor. Bu canavar, 591 beygir gücünde ve 800 Nm tork sağlıyor. Ancak ABT, bu ağız sulandıran güçle yetinmek istemeyenleri de düşündü ve RS7-R, uygulanan performans işlemleriyle 690 beygir gücü ve 880 Nm tork sunuyor.

ABT, benzersiz bir hale getirdiği Audi RS7 Sportback için fiyat açıklamasında bulunmadı. Ancak Audi RS7 Sportback, Almanya'da 121 bin euro (yaklaşık 875 bin TL) karşılığında satılıyor. Yani ABT'nin RS7-R'sinin de bu fiyatın altında olma gibi bir durumu olmadığını açıkça belirtebiliriz.